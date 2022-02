Paola Dominguín cumple 61 años

03-11-2021 PAOLA DOMINGUÍN EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CONTACTOPHOTO



MADRID, 5 (CHANCE)



Sabemos que hablar con Miguel Bosé es una de las cosas más complicadas, no lo es tanto hacerlo con sus hermanas, Paola o Lucía, quienes en este último año hemos visto bastante en los platós de televisión. Sobre todo a la madre de Bimba Bosé, que a raíz de ir varias veces a 'Sábado Deluxe' empezó a gustarle los focos y también la hemos visto participando en 'La última cena' o defendiendo a su hija en 'Supervivientes'.



Paola, es una de las más desconocidas del clan, a pesar de que la vimos hace poco sentada en el 'Deluxe', la hija de la gran Lucía Dominguín no suele hablar en abundancia en los medios de comunicación sobre su vida privada y son pocos los aspectos que sabemos de su ámbito más personal.



Actriz y diseñadora de moda, Paola mantuvo una relación sentimental con José Coronado, de la que no tiene muy buen recuerdo porque ese vínculo se rompió cuando el famoso actor le confiesa que está enamorado de Isabel Pantoja, como bien apuntaban los rumores por aquel entonces... algo que la Dominguín tuvo que aceptar y dejarle marchar.



Con José Coronado tuvo su primer hijo, Nicolás, que nació en 1988 tres meses antes de que esta relación finalizara para siempre. En 1995, se casó en 1995 con Manuel Villalta, con el que tuvo su segunda hija, Alma Sofía y ahora vive retirada de todo en el campo, al igual que su hermana. Hoy, Paola cumple 61 años y desde aquí le queremos felicitar por todo lo alto.