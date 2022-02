Pakistán.- El Gobierno paquistaní alcanza un acuerdo con los islamistas del TLP para poner fin a las protestas

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Pakistán y el ilegalizado partido islamista Tehrik-e Labaik Pakistan (TLP) han anunciado este domingo un acuerdo para poner fin a semanas de protestas orquestadas por la formación en el país para exigir la liberación de su líder encarcelado y la expulsión del embajador francés por la polémica publicación de caricaturas de Mahoma.



El académico religioso y ex presidente del Comité Ruet-e-Hilal, una agencia del Gobierno dependiente del Ministerio de Asuntos Interreligiosos, el mufti Munib, ha confirmado que las conversaciones con el TLP prohibido habían sido "exitosas" y que se había alcanzado un "acuerdo" cuyos detalles serían dados a conocer "en el momento apropiado".



"El Gobierno de Pakistán y el TLP tuvieron una discusión detallada en un ambiente de confianza mutua, y se llegó a un acuerdo entre las dos partes", según el mufti. "El acuerdo se alcanzó después de que el sentido común prevaleciera sobre la agresión, la racionalidad prevaleciera sobre los sentimientos y todos los participantes demostraran un ejercicio de paciencia", ha añadido en declaraciones recogidas por el diario 'Dawn'.



Horas antes, el primer ministro del país, Imran Jan, había avisado de que la expulsión del embajador francés no es la solución a ningún problema y sostuvo que un enfrentamiento con Francia solo desembocaría en el aislamiento de Pakistán a nivel internacional.



El primer ministro también ha manifestado que el caso contra el encarcelado líder del TLP, Saad Husain Rizvi, todavía está pendiente en lo tribunales. "Si le liberan, no tendré objeciones, pero a mí no me chantajea nadie", ha avisado el primer ministro.



Las protestas de los últimos días de los simpatizantes del TLP en ciudades como Lahore han provocado los incidentes más violentos de los últimos meses en el país, donde han muerto tres policías y cinco simpatizantes del partido.



Rizvi fue detenido en abril tras alentar a sus seguidores a una marcha si el Gobierno no cumplía con la fecha límite del 20 de ese mes para la prohibición de importaciones desde Francia y la expulsión del embajador francés a causa de la publicación de las polémicas caricaturas.