Portaltic.-Qualcomm anuncia tres nuevos procesadores Snapdragon con 5G para acelerar los móviles de gama media

08-10-2021 Procesadores Snapdragon 778G+, 695, 480+ y 680 de Qualcomm. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA QUALCOMM



MADRID, 26 (Portaltic/EP)



Qualcomm ha presentado este martes cuatro nuevos modelos de procesadores Snapdragon para teléfonos móviles, tres de ellos con soporte para redes de datos 5G (Snapdragon 778G Plus 5G, 695 5G, 480 Plus 5G) y un cuarto con 4G (Snapdragon 680 4G), con el objetivo de mejorar el rendimiento en los 'smartphones' de gama media.



Los nuevos chips de Qualcomm "proporcionan a los fabricantes opciones adicionales para ayudar a satisfacer la demanda actual", a la vez que buscan democratizar el 5G y que llegue a nuevos mercados, como ha informado la empresa en un comunicado remitido a Europa Press.



Estos productos llegan en un momento de crecimiento para las familias Snapdragon de gama media, con un aumento del 44 por ciento en Snapdragon 700 en el último año, y llevan a estas gamas características de los buques insignia Snapdragon 800.



El primero de los modelos anunciados es Snapdragon 778G Plus 5G, que sucede al modelo 778G estándar con un rendimiento mejorado en la CPU (hasta 2,5GHz) y también en la unidad gráfica GPU, está dirigido a videojuegos móviles y a acelerar la Inteligencia Artificial (IA) en la foto y el vídeo.



Los nuevos chips de gama media con 5G incluyen también a Snapdragon 695 5G, que tiene soporte para redes mmWave y sub-6 GHz. Este procesador ofrece un renderizado de gráficos un 30 por ciento superior y un rendimiento un 15 por ciento mejor respecto al modelo Snapdragon 690.



El tercer y último chip de entre los que tienen soporte 5G es Snapdragon 480 Plus 5G, para dispositivos de gama media baja y que renueva al modelo Snapdragon 480, que en el último año han utilizado más de 85 móviles ya lanzados o en desarrollo.



Para ampliar la extensión del 5G, Snapdragon 480 Plus está equipado con el módem Snapdragon X51 y proporciona una potencia de CPU de hasta 2,2GHz y soporte para cámaras de hasta 64MP y pantallas IPS con tasa de refresco de hasta 120 fotogramas por segundo.



El cuarto de los modelos anunciados es Snapdragon 680, con soporte para redes hasta 4G pero que está diseñado con arquitectura de seis nanómetros para optimizar el rendimiento en videojuegos y un triple procesador de señal de imagen (ISP).



Se espera que los cuatro nuevos procesadores Snapdragon de Qualcomm se lancen comercialmente en los primeros teléfonos móviles durante el último trimestre de 2021.