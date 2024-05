Illa pide votar directamente por el PSC y no por el bloqueo: "No quiero ninguna carambola"

El candidato del PSC al 12M, Salvador Illa, ha afirmado este domingo que todo lo que no sea un voto directo a la candidatura del PSC significa votar por el bloqueo y por más de lo mismo: "No quiero ninguna carambola. Es muy serio lo que nos jugamos el 12 de mayo". Lo ha dicho en un mitin en Girona con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y la candidata por Girona, Sílvia Paneque, al aludir a un juego de petanca que le han regalado los periodistas que siguen su campaña por su cumpleaños, con logos de los partidos en las bolas y la palabra 'Govern' en la bola pequeña: "No juego a ninguna carambola, juego a obtener la confianza de los ciudadanos". En este sentido, ha erigido al PSC como la formación que representa los criterios de credibilidad, estabilidad y efectividad, frente a los gobiernos de la Generalitat de ERC y de Junts que "después de diez años de haber hecho nada, ahora proponen cosas que dicen que harán en dos meses". Así, entre otras cuestiones, ha abogado por "asegurar que el catalán recupere el uso social que ha perdido gobernando Junts y ERC y no gobernando los socialistas". Según Illa, el 12M son unas elecciones de trascendencia porque "marcan una inflexión y pueden significar un cambio de rasante en Catalunya y en España". "Yo no pido el voto para retroceder, pido el voto para avanzar, para mirar hacia delante", ha concluido. CRÍTICA A FEIJÓO Illa también se ha dirigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que estos días participa en la campaña del candidato Alejandro Fernández: "Si viene a Catalunya a practicar o aconsejar a los suyos que practiquen la misma oposición que hace él en Madrid, va muy mal". "Se lo digo con todo el respeto y con la mejor de las intenciones: este no es el camino. Ni aquí ni allí. Pero cuidado: aquí mucho menos", le ha avisado. El líder del PSC ha advertido también de que, tras leer cada día en la prensa comentarios hacia él de los diferentes candidatos, no entrará "en ninguna deriva de provocación".