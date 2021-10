Oposición chilena presenta acusación para destituir a Piñera por Papeles de Pandora

Agrega reacción del gobierno y conformación de comisión legislativa. Añade mención Infografía. ///Santiago, 13 Oct 2021 (AFP) - Diputados de todos los partidos de la oposición chilena presentaron este miércoles en el Congreso una acusación para destituir al presidente Sebastián Piñera por la polémica venta de una minera en un paraíso fiscal revelada en los Papeles de Pandora.Piñera usó "su cargo para negocios personales", dijo el diputado Tomás Hirsch al presentar la acusación en la Cámara Baja, primer paso del proceso de destitución que podría prolongarse varias semanas.Esta acusación constitucional, que según el presidente conservador chileno "no tiene fundamento alguno", se suma a una investigación penal abierta por la Fiscalía hace cinco días por la misma operación: la venta en 2010 de la Minera Dominga por parte de una empresa de los hijos de Piñera cuando cumplía su primer mandato (2010-2014).Ahora la Cámara de Diputados, controlada por la oposición, deberá decidir si aprueba o rechaza la acusación, una votación que se realizará la primera semana de noviembre, según explicaron fuentes del Congreso a la AFP. De recibir luz verde, la causa pasaría al Senado, que tendría que actuar como jurado para sellar la suerte de Piñera, cuyo segundo mandato, iniciado en marzo de 2018, culmina el próximo 11 de marzo.Está previsto que el proceso de destitución en el Congreso se defina antes de las elecciones del 21 de noviembre, en las que será elegido el próximo presidente y renovado el Congreso.El gobierno acusó a la oposición de presentar "una acusación sin fundamento jurídico" en busca de réditos políticos. "Es lo más sucio de la campaña electoral", afirmó el ministro portavoz, Jaime Bellolio, insistiendo en la inocencia de Piñera. La publicación de los Papeles de Pandora colocó en entredicho a Piñera, uno de los hombres más ricos de Chile, quien se defendió alegando que abandonó la administración de empresas en 2009, antes de asumir su primer Gobierno, por lo que no participó en la venta de Dominga.Según una investigación de los medios locales CIPER y LaBot, parte de los Papeles de Pandora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), la Minera Dominga fue vendida al empresario Carlos Alberto Délano, amigo íntimo de Piñera, por 152 millones de dólares, un negocio sellado en parte en las Islas Vírgenes Británicas.El pago de la operación se tenía que hacer en tres cuotas, y contenía una polémica cláusula que supeditaba el último pago a "que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas".El gobierno de Piñera, según la investigación, acabó por no proteger la zona de la mina, por lo que se efectuó el tercer pago. - Proyecto minero y portuario -El presidente asegura que no tuvo conocimiento de la venta de Minera Dominga porque puso sus activos bajo fideicomisos ciegos en 2009. Además, sostuvo que este tema es una "cosa juzgada", pues estos hechos "fueron investigados en profundidad" por la Fiscalía y sobreseídos por los tribunales en 2017.Sin embargo, la Fiscalía aclaró el viernes que no hay "cosa juzgada" porque esta venta no estuvo "expresamente" incluida en esa causa.El proyecto minero, aprobado por un tribunal regional pero pendiente de recursos por la Corte Suprema, incluye la explotación de dos minas a cielo abierto -de hierro y de cobre- en el desierto de Atacama, en la región de Coquimbo, a 500 km al norte de Santiago. También contempla la construcción de un puerto de carga de minerales cerca de un archipiélago donde existe una reserva nacional que contiene el 80% de la especie pingüinos de Humboldt, además de otras especies protegidas.Durante su primer mandato, Piñera anunció la cancelación de la construcción de la termoeléctrica Barrancones, perteneciente a la firma franco-belga Suez, que iba a instalarse cerca de Minera Dominga.Después de cancelar ese proyecto, Piñera no volvió a manifestarse sobre la protección de esa zona que su antecesora, la socialista Michelle Bachelet, trabajó para convertir en Parque Nacional y evitar así cualquier actividad que la amenazase. - Contra las cuerdas -Piñera, de 71 años, seguirá en su cargo mientras avanza el proceso en el Congreso.Una vez presentada la acusación, la Cámara Baja conformó por sorteo una comisión investigadora de cinco miembros, que preparará un informe recomendando o desestimando el pedido de destitución. Piñera puede presentar sus descargos en forma presencial o escrita.El grupo quedó integrado por dos diputados oficialistas y tres opositores, entre éstos la socialista Maya Fernández, nieta del expresidente Salvador Allende (1970-1973).Independientemente del dictamen de la comisión, la causa deberá ser debatida y votada por el plenario de la Cámara de Diputados, donde la oposición tiene mayoría holgada (83 de los 155 escaños).Si la Cámara Baja da luz verde, la causa pasará al Senado, donde la correlación de fuerzas es más estrecha y se requieren dos tercios de los votos para destituir al presidente. A fines de 2019, Piñera ya sufrió un intento de acusación por la violenta represión de las masivas manifestaciones contra la desigualdad, pero la iniciativa no prosperó.Piñera es el segundo presidente chileno que encara un proceso de destitución. SemblanzaSebastián Piñera, un hábil empresario superado por un Chile turbulento =(Infografía+Fotos)= Santiago, 13 Oct 2021 (AFP) - El presidente de Chile, Sebastián Piñera, un hábil y millonario empresario, quedó en una encrucijada en la recta final de su segundo gobierno, marcado por un estallido social, una crisis económica y sanitaria, y ahora enfrascado en la incertidumbre por un proceso de destitución.A sus 71 años, Piñera, dueño de un patrimonio estimado en 2.700 millones de dólares, según la revista Forbes, ganó su segundo mandato en 2017 bajo el lema "Únete a tiempos mejores", algo que a casi un mes de las elecciones que elegirán a su sucesor resuena como una ironía tras cuatro años de tormentas sociales, derrumbe de la confianza en las instituciones y una profunda desconexión entre la sociedad y la élite que en Chile, históricamente, se identifica a un grupo de familias con poder económico y político.El escenario chileno dio un giro radical tras el estallido social de octubre de 2019, cuando hubo multitudinarias protestas desatadas por un aumento del pasaje del metro que terminaron por sumar un gran reclamo contra un modelo de libre mercado con ausencia del Estado en educación, salud, pensiones y sin bienestar social.Luego llegaron la pandemia y la recesión económica, pero cuando los signos de recuperación le daban un respiro al mandatario, la publicación de los Papeles de Pandora sobre la venta de la Minera Dominga en 2010 por parte de una empresa de los hijos de Piñera volvieron a empañar su imagen. Este caso llevó a la Fiscalía a abrirle una investigación penal y a la oposición a presentar este miércoles una acusación constitucional, primer paso de un proceso de destitución.En el poder desde marzo de 2018, el mandatario había asegurado que no tenía "fundamento alguno" esta acusación impulsada por la oposición de centroizquierda, que controla la Cámara de Diputados. Piñera podrá seguir en funciones, con prohibición de salir del país, en espera de que se pronuncie el Senado, donde las fuerzas están más equilibradas y donde se requieren dos tercios para sellar su destitución. - La cláusula de la discordia - Según una investigación de los medios locales CIPER y LaBot, parte de los Papeles de Pandora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Minera Dominga fue vendida al empresario Carlos Alberto Délano, amigo de Piñera, por 152 millones de dólares, en un negocio realizado en parte en las Islas Vírgenes Británicas.El pago se tenía que hacer en tres cuotas, y el contrato contenía una polémica cláusula que supeditaba el último pago a "que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas".El gobierno de Piñera, según la investigación, acabó por no proteger la zona en que operaría la mina, por lo que se dio vía libre al tercer pago. Piñera ha afirmado que no tuvo conocimiento de ese negocio porque antes de su primera presidencia (2010-2014) puso la administración de sus activos bajo fideicomisos ciegos. - El giro -Solo unos días antes del estallido social del 18 de octubre de 2019, Piñera afirmó que Chile era "un oasis" en América Latina.Esa noche, cuando Santiago ardía de rabia, el Presidente fue sorprendido disfrutando de una pizza en un restaurante en un exclusivo sector de Santiago. Aquella imagen de él rodeado de sus nietos fue para una mayoría de los chilenos un reflejo de la división entre una élite desconectada de las clases media y trabajadora.Sorprendido por la fuerza del movimiento social, Piñera tuvo que renunciar a sus aspiraciones internacionales y cancelar la organización del encuentro de líderes de APEC y la cumbre del cambio climático de la ONU COP-25, que iban a poner a Chile en un papel estelar en esos días.Las protestas fueron canalizadas en un proceso constituyente. Una Convención paritaria elegida en las urnas en mayo está redactando una nueva Carta Magna, que sustituirá a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), acusada de ser una de las causas de la desigualdad social.En 2010 se convirtió en el primer presidente de derecha desde el regreso de la democracia, en 1990. Y desde ese primer periodo (2010-2014) encarna la trinidad en la raíz de la fractura entre población y líderes: poder económico, político e institucional. - Empresario -Este doctor en economía de Harvard, que piloteaba su propio helicóptero, exaccionista de la aerolínea chilena LAN -hoy la internacional LATAM-, un canal de televisión y un club de fútbol, le tomó tiempo renunciar a sus inversiones cuando llegó por primera vez al Palacio de La Moneda.Hijo de un exembajador democratacristiano, Piñera fue el único gran empresario chileno abiertamente opositor a Pinochet. Hijo de un exembajador democratacristiano, Piñera fue el único gran empresario chileno abiertamente opositor a Pinochet. Elegido senador al volver la democracia, se alineó con la centroizquierda en votaciones cruciales en el Congreso, por lo que era visto con desconfianza por los sectores radicales de la derecha.Casado con Cecilia Morel, padre de cuatro hijos y con nueve nietos, terminó su primer gobierno con una popularidad del 50%, mientras hoy su desaprobación es de un 68%, según la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), previa a la publicación de los Papeles de Pandora.