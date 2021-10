CAELi arrasa en Instagram con sus últimas 5 fotos

CAELi (@caeliyt) publicó en las redes en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, sumaron más de 590.007 de interacciones entre sus seguidores.

Desliza para que veas cómo se burlaron de mi por modelar teniendo “pancita”, que “como me atrevía a salir así” “gorda” “wacala” Y muchas horribles palabras. a mi no me importó en el momento yo me sentía linda. Después de tanta crítica dolorosa me afecto demasiado. Comencé a hacer ejercicio y comer más sano pero por las razones equivocadas. Desgraciadamente no está bien cambiar por el bullying de la gente,m. Ahora estoy feliz con mi cuerpo, así como lo estaba antes. Pero LAS CRÍTICAS siguen ahora que estoy más sana. Ahora soy tachada de desnutrida, flaca, enferma… Entendamos que de todo siempre la gente encontrará criticarte. Así que mejor Se tu! Mejor que critiquen la persona que en realidad amas ser💫





Patricia Caeli Santaolalla López nació el 2 de febrero de 1990. También conocida como Caeli o "Caelike", tuvo una primera aparición como extra en el programa cómico Skimo de Nickelodeon y como presentadora en La voz kids de Televisa.

Caeli comenzó su carrera en YouTube cuando abrió un canal en 2010; cuenta que crecería hasta alcanzar los millones de seguidores. Cuatro años después, en 2014, Caeli fue designada por MTV como "digital icon" en los Millenial Awards. En 2018, la youtuber protagonizó una sesión fotográfica para la revista Maxim.