México.- Vox propone en el Congreso honrar la figura de Hernán Cortés y obligar a México a adecentar su sepulcro

08-10-2021



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Vox ha registrado dos iniciativas en el Congreso para reclamar al Gobierno que se organicen homenajes a la figura de Hernán Cortés al cumplirse 500 años de la conquista de México y que se obligue al país azteca a garantizar el adecentamiento de su sepulcro, en una iglesia de la capital.



En vísperas del Día de la Hispanidad y cuando el presidente de México, Andrés López Obrador exige que España pida perdón por la colonización, Vox ha impulsado estas iniciativas quejándose de que el quinto centenario de la conquista de México está pasando muy desapercibido.



Fue el 13 de agosto de 1521 cuando las tropas del extremeño Hernán Cortés entraban en la capital azteca, Tenochtitlan, y capturaban a Cuauhtémoc, el último emperador, culminando así la conquista de México iniciada siete años antes.



HUBO ABUSOS, SÍ



Vox admite que "la presencia española en América, sobre todo en su fase más temprana, no estuvo exenta de abusos", pero subraya que aquella campaña dio paso a una nueva sociedad que, sumada al resto de dominios de España, generó la Hispanidad y transformó la historia del mundo.



"La Monarquía Hispánica sacó a los pueblos precolombinos de la antropofagia, la esclavitud, los sacrificios humanos y la prehistoria tecnológica", recuerdan. En sus iniciativas el partido que lidera Santiago Abascal recoge testimonios de intelectuales de distintas épocas, incluyendo el socialista Indalecio Prieto, glosando la presencia española en América.



Por todo ello, "se considera absolutamente necesario que las instituciones competentes fomenten, divulguen, promuevan y enaltezcan figuras y hechos importantes de la historia patria, ya que un pueblo que no conoce su historia está condenado a desaparecer", argumenta.



En ese sentido, en una de sus iniciativas, a las que ha tenido acceso Europa Press, Vox insta al Gobierno a "promover, a través de las instituciones del Estado, la divulgación y promoción de la figura de Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano, por su importante contribución a la historia militar del mundo, en general, y a la grandeza de España, en particular".



SOLO QUEDA UNA PLACA Y CON EL TURISMO PROHIBIDO



Y en otra proposición no de ley, destinada también a su debate en la Comisión de Cultura, se emplaza al Gobierno a "llevar a cabo las gestiones diplomáticas necesarias ante el Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de que se proceda al adecentamiento y adecuada señalización del sepulcro de Hernán Cortes, permitiéndose su visita".



Según recuerda Vox, entre 1794 y 1823 Hernán Cortés contaba con un mausoleo en la iglesia del Hospital de Jesús, pero tras la independencia de México sus restos fueron objeto de sucesivas maniobras para tratar de degradarlos o incluso destruirlos. Desde 1947 ya sólo queda en la misma iglesia una placa de bronce con la leyenda "Hernán Cortes 1485-1547" y no se permite hacer turismo ni sacar fotos.