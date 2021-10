Colombia/Venezuela.- Colombia pone en marcha un comando especial del Ejército en la frontera con Venezuela

27-09-2021 Militares en Colombia POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA



Maduro invita a los empresarios colombianos a que retomen sus actividades comerciales con Venezuela



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El presidente de Colombia, Iván Duque, ha activado este miércoles las operaciones del Comando Específico de Norte de Santander, un destacamento del Ejército Nacional dotado de más de 14.000 hombres desplegado en la frontera con Venezuela.



El comando, integrado por "destacados militares", tendrá como labor principal el desmantelamiento de estructuras dedicadas al narcotráfico en la zona, tal y como ha confirmado el propio Duque, recoge el medio local 'Semana'.



"Por supuesto este comando se instalará en una zona de frontera, en una frontera de hermandad, en una frontera que nosotros siempre hemos procurado conservar", ha añadido el presidente colombiano.



Así, se aumentará el control territorial para "doblegar las amenazas del narcotráfico y del terrorismo" así como "derrotar todas las estructuras financieras del crimen organizado".



"La seguridad es un derecho de los colombianos y prioridad de nuestro Gobierno. Por eso, para fortalecer las acciones de la Fuerza Pública, lanzamos el Comando Específico de Norte de Santander, que tendrá la misión de reforzar la lucha contra grupos criminales en esta región", ha añadido el mandatario en sus redes sociales.



El militar encargado de dirigir el comando especial de 14.000 unidades es el general Fabio Leonardo Caro, quien hasta ahora ostentaba la Comandancia de la Trigésima Brigada del Ejército Nacional, apunta 'La Opinión'.



APERTURA DE LAS FRONTERAS



Este martes Venezuela aprobó la apertura comercial de la frontera con Colombia, aunque dichos intercambios deberán hacerse bajo "estrictas medidas de bioseguridad", en el marco de la pandemia de coronavirus.



Ante esta noticia, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha invitado a los empresarios colombianos a que retomen sus actividades comerciales con Venezuela.



"Cuando se trata de crecimiento económico y comercio las diferencias políticas están por encima de cualquier cosa, tenemos que imponer la visión racional y no retroceder hacia la política que aplicaba (el expresidente colombiano) Álvaro Uribe", ha aseverado Maduro, según recoge 'Últimas Noticias'.



Ahondando en este aspecto, el mandatario venezolano se ha mostrado contrario a la "imposición" del "extremismo partidista de derecha" de Duque, a quien le ha exigido que entienda que "por encima de torpezas políticas y diferencias entre gobiernos debe prevalecer el derecho a la felicidad de los pueblos".



Por su parte, Duque ha advertido esta semana que la reapertura no se hará "de manera súbita". "Colombia está dispuesta a empezar un proceso ordenado para que podamos garantizar ese paso fronterizo. Pero quiero dejar algo claro: eso no va a ser de manera súbita, ni con chambonadas", ha apuntado.



La frontera entre Colombia y Venezuela lleva cerrada desde 2019, cuando Colombia apoyó a la oposición venezolana liderada por Juan Guaidó, para intentar llevar "ayuda humanitaria" al otro lado de la frontera, algo que el presidente Maduro rechazó.