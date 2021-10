Ministros brasileños citados en escándalo dicen que sus empresas son legales

El ministro de Economia, Paulo Guedes, en una fotografía de archivo. EFE/ Joedson Alves

Río de Janeiro, 3 oct (EFE).- Los dos principales funcionarios de Brasil citados en los Papeles de Pandora, la nueva investigación periodística internacional sobre supuesta ocultación de dinero por parte de decenas de personalidades mundiales, aclararon este domingo que sus empresas en el exterior son legales y están declaradas.

La aclaración fue hecha por el ministro brasileño de Economía, Paulo Guedes, y por el presidente del Banco Central -cuyo cargo tiene estatus ministerial-, Roberto Campos Neto, en comunicados divulgados luego de que sus nombres fueran citados en el informe publicado este domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

Según el seguimiento hecho a las cuestionadas transacciones realizadas por el bufete panameño Alcogal para supuestamente ayudar a políticos, empresarios y millonarios de todo el mundo a ocultar sus recursos en empresas registradas en paraísos fiscales para no pagar impuestos, entre los beneficiados se encuentran Guedes y Campos Neto.

Ambos, no obstante, aclararon que todas sus actividades privadas en el exterior están declaradas ante las autoridades fiscales brasileñas, incluyendo la Administración Federal de Impuestos y la Comisión de Ética Pública, y que no violan la legislación.

Según reportajes reproducidos por cuatro medios brasileños que participaron en la investigación, la offshore Dreadnoughts Internacional, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, fue fundada por Guedes en septiembre de 2014 y recibió depósitos por 9,54 millones de dólares hasta septiembre, cuando aún seguía activa.

De la misma forma, la empresa Cor Assets, abierta por el presidente del emisor brasileño en abril de 2004 en Panamá, recibió depósitos por 2,2 millones de dólares hasta agosto de 2020, cuando fue cerrada.

A nombre de Campos Neto también figura una empresa abierta en Islas Vírgenes Británicas y que estuvo activa entre enero de 2007 y noviembre de 2016.

En su comunicado, el ministro de Economía dijo que todas sus actividades privadas, influyendo las empresas abiertas en el exterior, fueron informadas a los órganos de fiscalización de Brasil cuando asumió el cargo, en enero de 2019.

La nota agrega que Guedes se desvinculó de todas sus actividades en el mercado privado desde que asumió como ministro, tal como determina la Comisión de Ética Pública.

Campos Neto, por su parte, afirmó que sus empresas en el exterior figuran en su declaración de impuesto de renta desde que fueron abiertas y que ha pagado en Brasil los debidos tributos sobre los lucros generadas por las mismas.

Agregó que tales empresas fueron abiertas hace 14 años con los recursos que obtuvo durante 22 años trabajando en el mercado financiero, y que, desde que asumió como presidente del Emisor brasileño, no ha hecho ninguna transferencia a tales cuentas.

Según la legislación brasileña, la apertura y el mantenimiento de cuentas bancarias o empresas en el exterior no es ilegal desde que estén declarada ante la Administración Federal de Impuestos y las demás autoridades.

En la investigación del ICIJ, denominada los "Papeles de Pandora", participaron 600 periodistas que han examinado 1,9 millones de documentos.

Entre las personalidades que utilizaron los servicios de Alcogal, descrito como "un imán para los ricos y poderosos (...) que buscan ocultar riqueza en el extranjero", se destacan tres expresidentes de Panamá, el actual mandatario de Ecuador o el rey de Jordania.