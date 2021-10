Maribel Verdú cumple 51 años

29-09-2021 MARIBEL VERDÚ EN FOTOGRAFÍA DE ARCHIVO. MADRID, 2 (CHANCE) Maribel Verdú es una de esas actrices que cuando vemos en la pantalla no nos podemos despegar de ellas. Su pasión por el mundo de la interpretación y su importantísima capacidad para meterse en la piel de cualquier personaje le han hecho ser uno de los rostros conocidos más importante del panorama nacional. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 2 (CHANCE)



Maribel Verdú es una de esas actrices que cuando vemos en la pantalla no nos podemos despegar de ellas. Su pasión por el mundo de la interpretación y su importantísima capacidad para meterse en la piel de cualquier personaje le han hecho ser uno de los rostros conocidos más importante del panorama nacional.



Hoy, la actriz cumple 51 años y lo hace compartiendo una ilusión con todos sus seguidores. Maribel Verdú está metida de lleno en su nuevo proyecto televisivo, 'Ana Tramel. El juego', la nueva serie de TVE, un thriller basado en una novela de Roberto Santiago que trata la ludopatía en España.



Maribel es la protagonista de esta serie, dando vida a una abogada penalista que vive sus momentos más difíciles y que guarda muchos secretos, sobre todo por qué no se habla con su hermano, del que recibe una llamada buscando su ayuda por haber sido acusado de asesinar al directo del casino Gran Castilla y esto le hace ponerse de nuevo en marcha.



Lo único que tenemos claro es que Maribel Verdú está hecha para todos los papeles que ha interpretado a lo largo de su vida y para todos aquellos con los que aún no ha tenido la oportunidad de sorprendernos. Una mujer que, por muy difícil que sea esta profesión, no ha parado ni un solo momento y sigue demostrando que es su vocación. ¡Muchas felicidades para ella!