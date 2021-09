Bruselas aprueba la compra de Litoral Gas y ECS por Tecpetrol y Oaktree

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. EFE/ Fernando Villar/Archivo

Bruselas/Buenos Aires, 28 sep (EFE).- La Comisión Europea aprobó este martes la adquisición del control conjunto de las argentinas Litoral Gas y Energy Consulting Services (ECS) por parte de la española Tecpetrol Internacional y la estadounidense Oaktree Capital Group.

El Ejecutivo comunitario concluyó que la adquisición propuesta no plantearía problemas de competencia, ya que Litoral Gas y ECS no tienen actividades reales o previstas en el Espacio Económico Europeo, informó la Comisión en un comunicado.

Precisó que la operación se examinó con arreglo al procedimiento simplificado de examen de las operaciones de concentración.

Litoral Gas distribuye gas en Argentina, ECS presta servicios de comercialización de gas, Tecpetrol se dedica a la exploración, producción, transporte y distribución de hidrocarburos, así como a la generación de energía, en varios países latinoamericanos, mientras que Oaktree gestiona fondos de inversión globales.

Además, Bruselas añadió que Litoral Gas es una compañía constituida en Argentina, que desarrolla sus operaciones exclusivamente en el país sudamericano.

Su actividad consiste en la distribución de gas natural por redes en el área geográfica conformada por las provincias de Santa Fe (centro) y el noreste de la provincia de Buenos Aires, de una superficie de 136.387 km2.

La empresa es titular de una licencia por 35 años, hasta 2027, con opción de extenderse por 10 años más.

Al 31 de diciembre, la empresa contaba con 743.352 clientes, de los cuales 708.029 eran residenciales.

Pero durante 2020, la empresa vendió 3.077,3 millones de m³ de gas, principalmente a grandes clientes (1.944,4 millones) y luego a residenciales (614,6 millones) y comerciales/industriales (208,4 millones).

La empresa no cotiza en bolsa. Según sus portavoces, la distribuidora concentra un 17 % del volumen de venta de gas en el país y ocupa el cuarto lugar respecto de otras tres distribuidoras, en tanto las ventas anuales a diciembre de 2020 alcanzaron los 13.000 millones de pesos (132 millones de dólares).

Los accionistas de Litoral Gas son Tibsa Inversora S.A. (TIBSA), propietaria del 91,66 % del paquete accionario, y otros accionistas individuales, entre los cuales se incluyen empleados y ex empleados de la empresa, con el 8,34% restante.

Los socios actuales de TIBSA son, a su vez International Power S.A. -que representa a la francesa Engie en Argentina, con una participación del 70 %- y el Grupo Techint, con una participación del 30 % restante a través de su empresa Tecpetrol Internacional.

Para que en Argentina se cierre la operación de venta de las acciones de International Power (Engie) a Tecpetrol (Techint) y Oaktree (cuyo principal accionista es la canadiense Brookfield Asset Management), las partes están esperando la aprobación del ente regulatorio argentino, el ENARGAS.

La aprobación del ENARGAS es necesaria porque Litoral Gas tiene una concesión y porque el marco regulatorio argentino no permitiría que la distribuidora tuviera como inversor con participación mayoritaria a un productor de gas (Techint).