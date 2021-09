Vargas Llosa: En Latinoamérica tenemos muchísimos problemas pero con solución

El escritor peruano Mario Vargas Llosa habla hoy durante la presentación de su serie "Mario Vargas Llosa una vida en Palabras", en la capital mexicana. EFE/Sáshenka Gutiérrez

Ciudad de México, 20 sep (EFE).- El escritor peruano Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de literatura, consideró este lunes en México que tanto los países latinoamericanos como la región tienen muchos problemas pero todos ellos son resolubles a través de "un único modelo".

"Tenemos que aceptar que tenemos muchísimos problemas, que nos hemos ido quedando atrás, pero también que esos problemas tienen una solución, y condicionar nuestra acción en el campo político para solucionarlos", dijo el escritor, quien fue candidato a la presidencia de Perú en 1990 y desde muy joven ha estado vinculado con la política.

En este sentido, Vargas Llosa (Arequipa, 1936) consideró durante la presentación de una serie sobre su vida y obra que "los problemas de América Latina son inmensos" y admitió que "el continente pasa por un mal momento".

En gran parte, dijo, porque son muchos los "regímenes criticables" y pocos los que haya que elogiar.

"Sin embargo, digamos, no creo que los problemas de América Latina sean insolubles, siempre y cuando la mayoría de latinoamericanos acepte una realidad, una realidad que en el campo político significa que hay un solo modelo de desarrollo", consideró.

Sobre esto dijo que, a diferencia de cuando él era muy joven, no hay varios modelos que estén funcionando, sino que hay uno solo que es el que tiene éxito. "Es el de países que han prosperado y el resto han fallado", opinó.

Este modelo, consideró el escritor, está vinculado "a la libertad, a la diversidad, a la libertad de opinión" y tiene ciertas variantes, pero considerar que otros modelos pueden funcionar refleja un "desconocimiento de lo que es la realidad" actual.

Con esto, criticó el pensamiento "de algunos" que consideran que la revolución puede resolver los problemas de la América Latina actual "como si los ejemplos de Venezuela o Cuba no fueran suficientes", expresó refiriéndose a los gobiernos de Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel, respectivamente.

Por último, insistió en que "la realidad" de que haya un modelo que permita el avance y mejora, "da motivos para ser optimistas".

"Las soluciones están ahí para todos los problemas, no importa lo grandes que sean", terminó.

El escritor de novelas como "La ciudad y los perros" (1963) o "La fiesta del Chivo" (2000), entre muchos otros, estuvo presente este lunes junto a su hijo Álvaro Vargas Llosa en la presentación de la serie documental "Una vida en palabras", que se estrena el próximo sábado a través del canal de televisión adn40 y que recorrerá en 10 capítulos la vida, obra y vinculación con la política del autor peruano.