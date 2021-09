Ten Hag califica como “rumores” informaciones que lo vinculan al Barcelona

El entrenador del Ajax, Erik ten Hag, en una foto de archivo. EFE/EPA/MAURICE VAN STEEN

La Haya, 21 sep (EFE).- El entrenador del Ajax, Erik ten Hag, desmintió hoy las informaciones que lo vinculan con el Barcelona en caso de que el club azulgrana despida a Ronald Koeman.

“Los rumores son buenos para vosotros, pero no para nosotros”, dijo el técnico neerlandés a la cadena ESPN en la previa del partido de Eredivisie contra el Fortuna Sittard.

“Estamos trabajando en el Ajax, vamos a hablar de este partido”, añadió Ten Hag, que aseguró que desconoce por qué ha sido señalado como un posible sustituto de Koeman.

Cuando le preguntaron si no le resulta agradable su eventual vinculación con el Barcelona, respondió que “sí” porque “así vosotros (los periodistas) tenéis un tema del que hablar. Si no, tendríais que pensar en otro”.