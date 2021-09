Rocío Jurado y la fecha en la que conseguía reunir a toda su familia

17-09-2021 ROCIO JURADO ACUDIO AL PROGRAMA DE TERESA CAMPOS PROMOCION DE SU NUEVO DISCO, Imagen De Archivo. MADRID, 18 (CHANCE) El nombre de Rocío Jurado ha sonado estos meses con más fuerza que nunca y lo único que sabemos es que si ella estuviese viva nunca hubiese permitido que se hubiese hablado en los términos que se han hecho sobre su matrimonio, su hija y sus nietos. El 6 de junio del 2006 nos dejaba para siempre y eso hizo que todo cambiase, hasta la unión familiar hasta entonces imperturbable. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Hoy, Rocío Jurado hubiese conseguido reunir a toda su familia. El día de su cumpleaños siempre era motivo de celebración, de felicidad, de sonrisas y de festejar por todo lo alto esa unión de la que siempre presumían... pero ella no sabía nada de lo que ocurriría o si lo intuía lo guardaba muy bien de cara a los medios de comunicación.



Una mujer que supo cuál era su lugar, hasta tal punto que le dio a su público lo que pedía en cada momento. Hablaba lo justo y necesario de su vida privada, era generosa en cuanto a su arte en el escenario y se mostró siempre como una diva de la canción que se debía a ese público que le había hecho tocar el éxito.



Una artista bautizada como 'La más grande' por todas sus cualidades y aptitudes en el ámbito de la música, pero una madre que defendió con fuerza a los suyos por encima de todo y de todos y que nunca imaginaría que Rocío Carrasco, esa niña que se crió en un ambiente de amor, pasaría por lo que hasta hace pocos meses no sabíamos.



Los cumpleaños de la cantante eran únicos, reunía no solo a sus familiares, sino a todos sus amigos, cenaban y celebraban la vida. Además, siempre atendía a los medios de comunicación y salía a brindar con los reporteros por un año más. Quién pudiera volver a aquellos maravillosos años.