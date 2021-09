2 años del 'Sí, quiero' entre Melendi y Julia Nakamatsu

05-09-2021 JULIA Y MELENDI EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Se cumplen dos años de la boda entre Melendi y Julia Najamatsu, aunque no todo fue como lo esperábamos... Recordemos que cuando todo el mundo pensaba que Melendi se daría el 'Sí, quiero' era el 7 de septiembre del 2019 en El Escorial. Sin embargo, sorprendía la noticia de que el enlace finalmente no se celebraba y el desconcierto se apoderadaba por encima incluso de las campanas de boda, pero finalmente el cantante jugó con el despiste y salía victorioso.



Un día después de lo previsto y coincidiendo con el Día de Asturias, Melendi y Julia Nakamatsu se convirtieron en marido y mujer. En una finca entre Madrid y Toledo, que podría pertenecer a Alejandro Sanz, y alejado del foco mediático y la atención de los fans tenía lugar aquel domingo 8 de septiembre tanto el enlace como la celebración.



Entre los invitados seesperaba que acudiesen rostros tan conocidos como el de Malú y Albert Rivera, uno de los nombres por los que el enlace tomaba un interés mediático especial.



Aunque los invitados han vigilado con recelo su privacidad, una cuenta de fans del cantante publicaba las primeras imágenes del misterioso enlace en la que podía verse a los recién casados cortando su tarta de novios.



Melendioptaba por un look completamente de negro y un cinturón de colores, mientras la modelo lucía un impresionante vestido blanco con pedrería de corte sirena con manga larga y la espalda descubierta. 2 años de amor que siguen sumando momentos.