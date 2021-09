Japón cierra unos Juegos que valora positivamente pese a los obstáculos

Vista general de la ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, este domingo en la capital nipona. EFE/ Ennio Leanza

Tokio, 6 sep (EFE).- El Gobierno de Japón valoró hoy de forma positiva el ciclo olímpico que cerró en la víspera con la clausura de los Jugos Paralímpicos de Tokio, pese a que ha estado plagado de obstáculos y no ha podido contar con espectadores en las gradas debido a la pandemia.

"Como el país anfitrión de los Juegos, sentimos que hemos podido cumplir nuestra responsabilidad de celebrarlos, a pesar de que han sido unos Juegos con muchos obstáculos, como el aplazamiento de un año y que tuvieron lugar bajo la covid-19", dijo este lunes el ministro portavoz del Gobierno nipón, Katsunobu Kato.

Preguntado por el balance del evento, Kato señaló que "han sido unos Juegos con muchas limitaciones", entre ellas el veto de público (con algunas excepciones para estudiantes de programas escolares), una circunstancia "lamentable" que, sin embargo, no ha impedido que el apoyo de los japoneses a los atletas haya sido "fuerte", dijo.

Pese a que las encuestas antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos a finales de julio mostraban un escepticismo mayoritario de los japoneses por su celebración en pandemia, con más del 50 % en contra, según una encuesta publicada en la víspera con motivo de la clausura de los Paralímpicos, el sentir de los nipones cambió.

El último sondeo realizado por la agencia de noticias Kyodo apunta a que un 69,8 % de los encuestados se mostraron contentos de que los Juegos se celebraran según lo previsto incluso con Tokio bajo estado de emergencia por covid, mientras que un 26,3 % se manifestaron en contra.

Un porcentaje similar favorable (67,1 %) cree que el evento ha sido beneficioso a nivel social, como motores de unidad.

En este sentido, la presidenta del comité organizador de Tokio 2020, Seiko Hashimoto, dijo hoy en una rueda de prensa que pese a las opiniones contrarias a los Juegos hasta que empezaron, considera que muchos japoneses "han comprendido el valor de los Juegos, el simbolismo del deporte como motor de unidad y el significado de celebrarlos en este mundo actualmente dividido" por la pandemia.

El portavoz nipón coincidió en que los Juegos de Tokio han "enviado un mensaje" de superación frente a la covid y de unidad.

"Creo que el valor de los Juegos y del deporte es que todos nos sentimos unidos al resto del mundo a pesar de la diferencia de idioma e independientemente del resultado, ganador o no", declaró.

Kato destacó también que Japón ha sido el único país en acoger dos Juegos Paralímpicos, tras los de 1964, lo que ha supuesto "una gran oportunidad para fomentar la convivencia" ante los prejuicios que todavía pesan sobre las personas con discapacidad.