Agentes rescatan a 327 migrantes, entre ellos 120 menores, en norte de México

Una familia de migrantes centroamericanos son rescatados por Agentes del Grupo Beta y socorristas de la Cruz Roja mexicana. EFE/Miguel Sierra/Archivo

Ciudad de México, 31 ago (EFE).- Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) de México rescataron este martes a 327 migrantes entre ellos unos 120 menores, en una casa de seguridad en el municipio de Cadereyta, en el estado de Nuevo León, en el norte del país.

Los agentes señalaron que las personas, de las que no se precisó su nacionalidad, permanecían en la casa en condiciones infrahumanas y de vulnerabilidad que ponían en riesgo la vida de menores y adultos.

En un comunicado, el INM, dependiente de la Secretaría de Gobernación, dijo que en coordinación con agentes de seguridad del Estado "rescataron esta tarde a 327 personas migrantes, entre ellos, alrededor de 120 menores de edad".

Además, señaló que los migrantes "permanecían hacinados y en condiciones insalubres e infrahumanas al interior de una casa de seguridad ubicada en el municipio de Cadereyta, Nuevo León".

El Instituto relató que el hallazgo se derivó del trabajo llevado a cabo por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes "daban seguimiento al caso de un paciente de un hospital de la localidad que falleció y era visitado por personas extranjeras".

Finalmente, los agentes estatales ubicaron, la mañana de este martes, "el domicilio donde aparentemente estaban alojadas varias personas menores de edad y adultos extranjeros, dando aviso de ello al INM para efectuar una visita de verificación".

Alrededor de las 17.00 horas (22.00 GMT), agentes federales de Migración, en coordinación con elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, Policía Municipal, Fuerza Civil y Guardia Nacional (GN), llegaron al lugar y procedieron al rescate de las personas migrantes.

El INM dijo que durante la inspección de la vivienda "se constató que las 327 personas migrantes extranjeras permanecían sin agua, alimentos y en condiciones infrahumanas, de hacinamiento, de vulnerabilidad e insalubres que ponían en riesgo la vida de menores, mujeres y adultos en general".

Este martes, el INM informó que de enero a la fecha ha identificado a 34.427 menores de edad, acompañados y no acompañados, que transitaban territorio mexicano en condición irregular.

Mediante un comunicado, el INM señaló que ese flujo de población se triplicó con respecto al mismo periodo en 2020 en el que se identificaron a 11.703 menores de edad, acompañados y no acompañado.

Del total, 8.525 viajaban solos y 25.902 en compañía de una persona adulta, principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador.

Desde octubre de 2018, y a pesar del endurecimiento de la vigilancia en la frontera sur de México, miles de migrantes de Centroamérica, pero también de Cuba, Haití y de diversos países africanos y asiáticos, ingresan a México con el objetivo de llegar a la frontera con Estados Unidos.

Los traficantes de personas buscan rutas para los extranjeros y en ocasiones estacionan en los estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Puebla como una parada intermedia en su travesía hacia EE.UU.