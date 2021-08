Emelec recupera el liderato del fútbol en Ecuador, a la espera del partido IDV-Barcelona

Emelec goleó este viernes 4-0 al Olmedo de Riobamba y recuperó el liderato de la segunda etapa del torneo de fútbol en Ecuador, a la espera del choque entre Independiente del Valle y Barcelona. En la imagen el registro de otra de las celebraciones del Emelec. EFE/Marcos Pin/Archivo

Guayaquil (Ecuador), 27 ago (EFE) .- El ganador de la primera fase del campeonato ecuatoriano de fútbol, Emelec, goleó este viernes por 4-0 a Olmedo de Riobamba y recuperó el liderato de la segunda etapa del torneo, con 14 puntos, uno más que Independiente del Valle, que recibirá a Barcelona el próximo domingo.

La superioridad del ganador se dio de principio a fin, con alto nivel y efectividad contra un rival al que, por más que se esmeró, no le alcanzó para frenar a los veloces atacantes locales, que atraviesa su mejor momento en el actual torneo desde que lo dirige el técnico español Ismael Rescalvo, desee abril de 2019.

Emelec comenzó a cifrar su dominio desde los dos minutos de juego, uando el centrocampista José Francisco Cevallos ganó el duelo a su hermano, el portero rival José Gabriel Cevallos, para convertir el primero con remate preciso que se filtró entre el vertical izquierdo y el guardameta.

Emelec continuó con su dominio y buen accionar, fruto de eso cayó el segundo gol con remate del atacante Joao Rojas, que también marcó el cuarto gol con espléndido disparo desde fuera del área, después que otro de los goleadores, Alejandro Cabeza hizo el tercero con hábil maniobra y definición perfecta.

Emelec bajó las revoluciones y realizó algunos cambios, a partir del minuto 52 en que anotó el cuarto tanto.

La crisis de Olmedo ha sido sostenida en la actual temporada, pues en la primera fecha de la primera fase no pudo jugar ante Universidad Católica y fue castigado con la pérdida del encuentro por 3-0, mientras que en la segunda fase perdió tres puntos por no pagar los sueldos a la plantilla.

En la tabla acumulada Olmedo va de último con 10 unidades, contra los 17 que tiene el penúltimo, Manta, y los 18 de Orense, por lo que si persisten en la mala campaña en lo que falta del torneo, dos de ellos perderán la categoría para el 2022.

La sexta fecha continuará mañana, sábado, con los partidos: Mushuc Runa-Liga de Quito; Manta-Orense y Aucas-9 de Octubre.