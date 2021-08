Definen posición de candidatos presidenciales de Honduras en papeleta

Vista general de la posición que tendrán los candidatos presidenciales en las papeleta electoral para las próximas elecciones presidenciales del 28 de noviembre, durante un acto hoy, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Gustavo Amador

Tegucigalpa, 22 ago (EFE).- El Consejo Nacional Electoral de Honduras (CNE) pudo celebrar este domingo el sorteo para definir la posición que ocuparán los candidatos a la presidencia del país en la papeleta electoral, para los comicios generales del 28 de noviembre.

Aunque con varias horas de retraso y después de los incidentes violentos que se registraron el sábado, en el que varios activistas de diferentes partidos y periodistas resultaron lesionados, el CNE celebró el sorteo de manera ordenada, pero no en la sede del estatal Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), sino que en un hotel de la capital hondureña.

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, quien el sábado no estuvo presente en la sede del INFOP, lamentó los incidentes que antecedieron a la actividad de hoy, e hizo un llamamiento a la reflexión a los líderes de todos los partidos políticos, porque el proceso electoral no puede transcurrir en un ambiente de violencia.

La intentona de los partidos Nacional, en el poder; Libertad y Refundación (Libre) y Liberal, de ocupar las primeras tres casillas, derivó el sábado en protestas de los entes minoritarios y enfrentamientos a golpes entre algunos activistas y candidatos a la presidencia y otros puestos de elección popular.

Miembros de las principales fuerzas de oposición y algunos de los partidos minoritarios acusaron al Partido Nacional de haber sido el culpable de los incidentes del sábado.

En lo que respecta a la papeleta para los candidatos a la presidencia, los que tienen mayores posibilidades de triunfo, según diversos sondeos de opinión, ocuparán las casillas 7, 8, 14 y 15.

La candidata de Libre, primera fuerza de oposición, Xiomara Castro, esposa del expresidente hondureño Manuel Zelaya, quien fue derrocado en 28 de junio de 2009, ocupará la casilla 7 en la papeleta electoral, mientras que Salvador Nasralla, de la Alianza UNOH (Unidad Nacional Opositora de Honduras) la 8.

El candidato del Partido Liberal, segunda fuerza de oposición, Yani Rosenthal, figurará en la casilla 14, y el del gobernante Partido Nacional, Nasry Asfura, actual alcalde de Tegucigalpa, en la 15.

Luego del sorteo para la posición de los candidatos a la presidencia, el CNE procedió a continuar con el sorteo para las alcaldías municipales.

Los hondureños elegirán en noviembre un presidente, tres vicepresidentes, 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano.

El proceso electoral hondureño, que concluirá en noviembre, sigue siendo salpicado, no solo por la falta de cultura política en todos los partidos que participan en la contienda, sino también por las constantes denuncias de un presunto fraude, que las principales fuerzas de oposición atribuyen al partido en el poder, entre otros, problemas, incluido el de la demora de asignación de fondos al CNE.

Las elecciones de noviembre serán las undécimas desde 1981, luego del retorno al orden constitucional, en 1980, después de casi dos décadas de regímenes militares.