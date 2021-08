Ciencia.-Pruebas de vulcanismo reciente en Venus en una misión de los años 90

11-08-2021 Imagen tomada por Magellan de Aramaiti Corona. Narina Tholus (centro izquierda) aparece como dos cúpulas adyacentes que se superponen en el anillo de fractura exterior oeste. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA PSI



Nuevas técnicas de análisis de datos permiten encontrar pruebas de vulcanismo reciente en datos antiguos de la nave espacial Magellan de la NASA, que estudió Venus entre 1990 y 1994.



No está claro si esta actividad está ocurriendo hoy, o si ocurrió dentro de decenas de millones de años, pero geológicamente hablando, ambos escenarios son recientes. Esto se suma al creciente cuerpo de evidencia de que los volcanes en Venus no se extinguieron hace tanto tiempo como muchos pensaban. Este trabajo fue realizado por las investigadoras del Planetary Science Institute (PSI) Megan Russell y Catherine Johnson.



En los 31 años desde que la nave espacial Magellan de la NASA entró en órbita alrededor de Venus, los investigadores han estado utilizando las imágenes de radar, la topografía y el mapeo de gravedad de la misión para comprender la historia de la superficie de este mundo cubierto de nubes.



Los primeros resultados dejaron en claro que Venus tiene significativamente menos cráteres de impacto en su superficie que sus primos Marte y Mercurio, y los cráteres que tiene están dispersos al azar por todo el planeta. Los cráteres se acumulan con el tiempo, y el bajo número de cráteres de Venus significa que tiene una superficie que de alguna manera fue limpiada hace aproximadamente 300 millones a mil millones de años. No está claro si este fue un evento catastrófico que resurgió todo el planeta de una vez, o eventos en curso distribuidos al azar que resurgieron sistemáticamente a Venus con el tiempo, o una combinación de ambas opciones. Para comprender qué sucedió, es necesario comprender cuándo los volcanes han estado activos.



"La cuestión de si Venus ha tenido un vulcanismo geológicamente reciente o en curso ha sido un enigma perdurable de la misión de Magallanes: todavía no tenemos una pistola humeante con respecto a esto, pero cada vez más líneas de evidencia sugieren un planeta activo reciente y potencialmente actualmente". dijo la científica sénior de PSI, Catherine Johnson, en un comunicado.



A medida que las computadoras han mejorado, se ha hecho posible hacer más y más con el conjunto de datos finitos de Magellan. Russell y Johnson utilizaron un conjunto de datos de topografía estéreo de alta resolución generados por otros investigadores para observar un volcán en el borde de los 350 kilómetros a través de Aramaiti Corona.



Las coronas son características aproximadamente circulares, rodeadas por un anillo de grietas que parecen más o menos una corona, y se cree que son fallas grandes. En algunas coronas, como Aramaiti, se observan volcanes y/o flujos de lava cerca o sobre estas fracturas. El volcán estudiado por los investigadores de PSI fue parte del afortunado 20% de la superficie de Venus que fue fotografiado en estéreo con radar de apertura sintética (SAR), y que reveló las elevaciones a través de la estructura 3-D, proporcionando una mejor vista que una simple imagen.



"En lugar de mirar la superficie del volcán o los flujos, observamos cómo el volcán deforma el suelo a su alrededor. En respuesta al peso del volcán, el suelo a su alrededor se dobla, como si se doblara una regla de plástico", dijo Megan Russell. , investigador asociado en PSI y autor principal del estudio, que aparece en Journal of Geophysical Research Planets. "El mismo tipo de deformación se observa en la flexión del lecho marino alrededor de las islas hawaianas. A partir de esta deformación, podemos inferir propiedades como el flujo de calor local al volcán".



Para ir más allá de simplemente indicar más jóvenes versus mayores, es necesario utilizar modelos informáticos complejos para modelar la deformación de la superficie. Es a partir de esta deformación modelada que se pueden inferir propiedades como el flujo de calor.



Con el tiempo, este tipo de estructuras pueden evolucionar, y el grado de deformación que se observa sugiere qué tan vieja o joven podría ser una característica y cuánto calor podría estar fluyendo debajo de la superficie.



Russell continúa explicando: "Los estudios de modelado sugieren que la forma y la topografía de esta corona indican que también es geológicamente joven, y tendría un vulcanismo geológicamente joven similar asociado con ella".



Esta estructura particular parece ser única en el limitado conjunto de datos de Magellan. Solo otras siete coronas en el 20% de Venus que Magellan estudió con SAR tienen volcanes de lados empinados en o cerca de su anillo fracturado como el estudiado por Russell y Johnson. Además, los datos de topografía estereoscópica sobre la característica en este estudio fueron de una calidad particularmente alta. Con tres misiones futuras planeadas para Venus, este equipo espera explorar esta cuestión con mayor detalle en el futuro.