AmEx retrasa regreso de empleados a la oficina hasta octubre

(Bloomberg) -- American Express Co. postergó el regreso de los empleados a sus oficinas hasta, por lo menos, el 11 de octubre, uniéndose a un número cada vez mayor de empresas que adoptan un enfoque más cauteloso, a medida que una nueva ola de casos de coronavirus se apodera de Estados Unidos.

“Hemos estado observando con creciente preocupación el resurgimiento del covid-19 en EE.UU. debido a la rápida propagación de la variante delta”, dijo el martes el director ejecutivo, Steve Squeri, en un memorando a los trabajadores del gigante de las tarjetas de crédito. “Ahora estamos en el punto en el que los datos indican que el curso de acción más prudente será retrasar la apertura total de nuestras oficinas en el país”.

En los últimos días, varias empresas de Wall Street han pospuesto sus planes de regreso a la oficina o han establecido nuevos requisitos antes de permitir el ingreso de los trabajadores. Citigroup Inc. dijo este martes a los empleados en el área de Nueva York y varias otras ciudades importantes de EE.UU. que deberán vacunarse contra el covid-19 antes de regresar a las oficinas del banco.

AmEx dijo en junio que comenzaría a invitar a más personal a regresar a partir del 13 de septiembre, con planes de adoptar completamente un nuevo horario híbrido la semana del 4 de octubre. Squeri dijo en el memorando del martes que está dispuesto a retrasar el regreso nuevamente si la situación empeora.

Las oficinas de EE.UU. seguirán abiertas para los trabajadores que quieran ingresar o no puedan trabajar de manera efectiva en casa, según el memo. La empresa con sede en Nueva York tiene aproximadamente 64.000 empleados en todo el mundo.

Nota Original:AmEx Delays Employees’ Return to Office Until at Least Oct. 11

