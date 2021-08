EEUU.- El fondo para víctimas de Jeffrey Epstein compensará con 121 millones de dólares a 150 mujeres

08-07-2019 Un grupo de mujeres se manifiesta contra el pedófilo millonario Jeffrey Epstein a las puertas de un tribunal de Nueva York. POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL STEPHANIE KEITH



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El fondo creado para intentar compensar a las víctimas de las agresiones y abusos sexuales cometidos por el magnate Jeffrey Epstein dará por concluida su función después de desembolsar unos de 121 millones de dólares (106 millones de euros) a un total de 150 mujeres, según ha contado este lunes su responsable.



"Estoy orgullosa de lo que pudimos lograr con este programa, pero también reconozco que ninguna cantidad de dinero borrará los años de dolor que estas víctimas han soportado por culpa de Jeffrey Epstein", señala Jordana Feldman, gestora de un fondo financiado con el patrimonio que amasó el magnate.



El Fondo de Compensación de Víctimas de Epstein, cuya riqueza se estima en 600 millones de dólares (511 millones de euros) surgió tras las conversaciones de los abogados de las víctimas y el fiscal general de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, donde el pedófilo tenía importantes propiedades, con el fin de reducir el número de litigios y evitar causas que podrían prolongarse durante años.



"Mi esperanza es que el programa les haya proporcionado a las víctimas una medida significativa de justicia y un paso en el camino hacia la curación", confía Feldman en un comunicado en el que explica que estas indemnizaciones permitirán a estas personas resolver sus demandas fuera de los tribunales, alejadas del "resplandor de los procedimientos públicos y sin los costos y la confrontación del litigio".



Las víctimas que han decido aceptar el dinero procedente de este fondo de compensación ya no podrán presentar cualquier demanda contra el patrimonio de Epstein, pero sí podrán compartir información con las autoridades y participar en otras investigaciones paralelas relacionadas, así como hacer públicas sus historias.



"Cada demandante ha tenido la oportunidad de ser escuchada en un espacio seguro y compartir sus relatos íntimos, personas, y a menudo desgarradores. Me sorprendió la resistencia y el coraje de las víctimas, que pusieron su fe y confianza en este proceso", ha contado Feldman, quien ha señalado que el 92 por ciento de las mujeres que fueron elegidas para acogerse al plan aceptaron las ofertas de compensación.



Este fondo de compensación recibió más del doble de peticiones de las que se esperaba en un momento, llegando a un total de 225. Finalmente, unas 75 fueron rechazadas, aunque no se han ofrecido detalles de los motivos, mientras que un grupo de víctimas ha optado por no aceptar las cantidades que se le ofrecían.



Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra --el hijo de Isabel II--, Bill Clinton, o Donald Trump, fue descubierto ahorcado e su celda de una prisión de Nueva York en agosto de 2019.