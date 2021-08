Nadal cae ante el sudafricano Lloyd Harris en los octavos de Washington

En la imagen Lloyd Harris de Sudáfrica (D) le da la mano a Rafael Nadal (i) de España luego de que Harris lo derrotara en su partido individual masculino de la tercera ronda del torneo Citi Open de Washington. EFE / EPA / JIM LO SCALZO

Washington, 5 ago (EFE).- El tenista español Rafael Nadal perdió este miércoles en los octavos de final del Citi Open de Washington ante el sudafricano Lloyd Harris, 50 del mundo, en tres sets (4-6, 6-1 y 4-6).

Para Nadal, que era el cabeza de serie número 1 del torneo, venir a Washington supuso su vuelta a las pistas tras renunciar a Wimbledon y a los Juegos Olímpicos con el objetivo puesto ahora en el Abierto de Estados Unidos.

El partido de hoy empezó con Nadal y Harris defendiendo su saque con solvencia, repartiendo golpes ganadores, saques directos y juegos en blanco.

Al llegar al séptimo, sin embargo, el sudafricano sorprendió al mallorquín y se puso por delante con tres pelotas de rotura. Nadal salvó una, pero Harris se llevó el juego y se situó por delante en el marcador (3-4).

Con 4-5 en el marcador y saque para Harris, Nadal luchó el décimo juego y llegó a tener una pelota de rotura que hubiese igualado el marcador, pero no pudo con el sudafricano que se acabó anotando el primer set del encuentro (4-6).

Otra historia fue el segundo. El mallorquín salió mucho más enchufado, aparentemente sin las molestias en el pie que tuvo anoche y en seguida rompió el cuarto juego para ponerse 3-1. También rompió el sexto, tras darle la vuelta a un 40-0 del sudafricano.

Con 5-1 favorable en el marcador solo hacía falta que el español siguiera defendiendo su servicio y así lo hizo culminando el juego con un "ace" que dejó a su rival descolocado y el partido de nuevo igualado.

Harris pareció entrar al tercer set más fuera que dentro del partido, pero al borde de ceder el primer juego reaccionó a base de servicios directos que rondaron los 200 kilómetros por hora aprovechando la rapidez de la pista dura de Washington.

Nadal tuvo otra vez el aliento de los espectadores que volvieron a llenar sin distancia social y con muy pocas mascarillas las 7.500 sillas de la pista central del complejo de tenis de Rock Creek Park, pero no fue suficiente.

Con 4-5 en el marcador, Harris no desaprovechó la primera pelota de partido que tuvo, rompiendo el servicio de Nadal que terminó así su breve pero intenso idilio con el Citi Open.

Con la salida de Nadal el Citi Open se quedó sin sus principales cabezas de serie ya que este miércoles también quedó eliminado el canadiense Félix Auger-Aliassime, número 2 del torneo. En la ronda anterior habían salido derrotados los cabeza de serie 3 y 4, el australiano Álex de Miñaur y el búlgaro Grigor Dimitrov, respectivamente.

El manacorí tiene ahora las citas de Toronto y Cincinnati para seguir recuperando el ritmo competitivo antes del Abierto de Estados Unidos, quizás el más decisivo de la historia ya que llega con Nadal, Novak Djokvic y Roger Federer empatados a 20 Grand Slams.

Todavía en Washington, el sudafricano Harris se enfrentará este viernes por un puesto en las semifinales al japonés Kei Nishikori, ganador aquí en Washington en 2015. Y en ese mismo lado del cuadro jugarán los estadounidenses Denis Kudla y Mackenzie McDonald.

Por el otro lado del cuadro, el italiano Jannik Sinner se batirá con el estadounidense Steve Johnson, mientras que el último enfrentamiento lo disputarán el australiano John Millman y el también estadounidense Jenson Brooksby.

Albert Traver