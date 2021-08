"¡Da igual el color!", festeja el karateka español Damián Quintero su plata en Tokio-2020

"Hipercontento. Me prometí que iba a venir a los Juegos Olímpicos a disfrutar y he disfrutado", dijo el karateka español Damián Quintero tras perder la final del kata de los Juegos Olímpicos de Tokio-2020 contra el japonés Ryo Kiyuna, lo que lo dejó con plata.

"Esta mañana en la ronda clasificatoria y esta tarde en la final yo lo he dado todo. Me da igual (oro o plata). Siempre pongo cara de enfurruñado, por no decir otra cosa, cuando pierdo, pero me dije: hoy no, hoy en las fotos, sonriente' (...). Una medalla olímpica para un karateka, ¡me da igual el color!", comentó después de la final en el Nippon Budokan de Tokio.

El karate debuta en los Juegos Olímpicos en Tokio-2020 y volverá a salir del programa en París-2014, por lo que Quintero, a sus 37 años, saboreó cada instante, aunque también hubo momentos de presión por ello.

"Era la única oportunidad. Ahí estaba un poco la presión (...). Los aros son un sueño, pero también meten mucha presión", indicó. "Es otro mundo".

Quintero ganó plata en el kata masculino después de que su compañera en la selección española de karate, Sandra Sánchez, conquistara oro en el femenino.

"Ayer Sandra se salió", relató. "Vi su final en la villa, estaba en el apartamento, y se me saltaban las lágrimas casi. Ella lo hizo espectacular".

Después de cierta angustia en los días previos al debut, Quintero que cambió "el chip" en lo que empezó a competir.

"Estos días habían sido bastante duros, no he dormido nada (...), pero ha sido como cambiar el chip en cuanto he subido al tatami esta mañana (en las rondas de clasificación) y me he encontrado espectacular. Igual en la tarde", analizó.

Después de la plata olímpica, Quintero tomará un descanso y luego se alistará para los Campeonatos Mundiales de karate de este año.

"Ahora mismo solo pienso en mis vacaciones. Estoy cansado, han sido unos años muy duros, han sido años de mucha preparación desde que en Rio (2016) nos dijeron que el karate iba a estar aquí y necesito un 'relax'. Seguiré entrenando, hay un Mundial en Dubai en noviembre y pienso participar y, por supuesto, como cada vez que participo en cualquier torneo lo voy a preparar al 100%. Después ya veremos", explicó.

"Son 19 años dentro del equipo nacional. Son muchos. Dejar a la familia atrás cada vez se hace más complicado", apuntó. "Desde los 18 años voy danzando por allí por el mundo. Ya le he dado todo lo que le tenía que dar al karate".

Lamentó la exclusión de este deporte en París-2024: "Da mucha rabia, no sé si voy a continuar yo, pero sí por las generaciones que vienen detrás, porque se merecen vivir esta experiencia, es increíble (...), es otro rollo y se merecen otros karatekas como nosotros disfrutarlo".

erc/psr