México.- Morena aboga por sacar adelante una comisión de la verdad a pesar de la consulta para juzgar a expresidentes

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El partido gubernamental Morena ha abogado por sacar adelante una comisión de la verdad a pesar del resultado de la consulta prevista para el próximo domingo sobre la apertura de posibles juicios contra expresidentes mexicanos.



Mario Delgado, presidente nacional de Morena, ha anunciado así que "independientemente del resultado de la consulta popular, vamos a buscar la ruta para que se cree una comisión de la verdad y los expresidentes paguen por los crímenes que cometieron".



"No vamos a descansar hasta que se haga justicia", ha aseverado antes de matizar que de forma adicional se buscará "reformar la ley para que los próximos ejercicios de consulta se lleven a cabo el mismo día que haya elecciones".



Además, ha señalado que por muchos años los "gobiernos neoliberales actuaron como una camarilla que se dedicaba a saquear el país y enriquecer a unos cuantos, al tiempo que ignoraba al pueblo y sus necesidades" y ha asegurado que la consulta popular es "un paso más para que los mexicanos vivan una auténtica democracia, así como para que haya justicia y termine la impunidad".



"Si nunca más queremos tener presidentes asesinos y delincuentes tenemos que salir a participar. Tenemos que romper la inacción de la autoridad electoral que está desincentivando la participación de la gente, dicen que por falta de dinero, pero no han querido reducir sus exorbitantes salarios", ha recalcado.



Respecto a si el Instituto Nacional Electoral (INE) está preparado para hacer frente a las críticas del Gobierno y Morena si no se logra la participación de 37,4 millones de ciudadanos para que la consulta sea vinculante, el consejero presidente de la entidad ha asegurado que el instituto saldrá fortalecido.



Si bien ha matizado que no puede prever qué porcentaje de la población participará, ha matizado que eso es "lo de menos". "Ojalá y sean los 93 millones y medio que participen, pero sea cual sea el porcentaje de participación, eso ya es un éxito. Ésta es la primera consulta popular en serio a nivel federal y el número va a ser inédito respecto de las que ha habido en el pasado", ha afirmado antes de destacar que "será histórica".



"Lo que el INE va a preguntar es lo que tiene que preguntar. Y lo que los ciudadanos van a encontrar en sus mesas de votación el domingo va a ser exactamente lo que la corte nos dijo que preguntáramos", ha aclarado.