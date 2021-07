Luis Mosquera y el levantamiento de pesas dan primera alegría a Colombia en Tokio-2020

Actualiza con declaraciones ///Tokio, 25 Jul 2021 (AFP) - La halterofilia sigue dando alegrías olímpicas a Colombia: Luis Mosquera dio este domingo a al país sudamericano su primera medalla en los Juegos de Tokio-2020, al ganar la plata en la categoría de los 67 kilos masculinos.Nacido hace 26 años en Jamundi, Valle del Cauca, Mosquera fue superado por el chino Lijun Chen, plusmarquista mundial de la categoría, en el último intento del asiático en la competición, que tuvo un final muy emocionante."No ha sido nada fácil. Todos entrenamos muy duro, tenemos luchas personales, pero Dios da bendiciones a sus guerreros", expresó Mosquera en rueda de prensa en el Forum Internacional de Tokio, la sede del levantamiento de pesas, con una religiosidad que aparece constantemente en sus palabras.Tras levantar 151 kg en el arranque, seis más que el chino (4º con 145), Mosquera pensó que se había asegurado el oro al levantar 180 kg en el tercer intento del envión, que fue validado por los jueces después de revisar las imágenes, ya que en un primer momento no se le dio por bueno, lo que provocó la reclamación de la delegación colombiana.Eso obligó a Chen, que había levantado 145 kilos en el arranque y 175 kg en su primer intento del envión, a poner 12 kg adicionales para acabar levantando 187 y sumar 332 kg en total, uno más que Mosquera."El sueño era ser campeón olímpico, pero tengo al lado a un competidor muy fuerte y me siento orgulloso de haber estado en el podio con él", indicó Mosquera sobre su adversario, doble campeón mundial en esta categoría, con títulos en 2018 y 2019."Tenía confianza, porque ya había levantado ese peso", declaró el campeón, quién además destacó: "El envión es mi punto fuerte, por lo que pese a estar por detrás después de la arrancada, sabía que podía hacerlo" (remontar).El bronce de la prueba fue para el italiano Mirko Zanni, con 322 kg (145 y 177). Chen, de 28 años y originario de la población de Chongqing, completa un pleno de China en las tres categorías de la halterofilia disputadas hasta ahora en Tokio-2020. Hou Zhihui se impuso en los 49 kilos femeninos y Li Fabin en los 61 masculinos. - Ahora sí: ¡podio! - Colombia abre su cuenta de preseas en Tokio-2020, después de que conquistara ocho en Rio-2016, tres de oro, dos de plata y tres de bronce. Mosquera ganó uno de esos metales, al obtener bronce en los 69 kilos de Rio-2016 por la descalificación por dopaje de Izzat Artykov (Kirguistán). Había sido inicialmente cuarto, por lo que entonces no subió al podio. "Quería sentir la sensación del podio. La verdad que es algo que no tengo palabras (para describirlo) porque todo el año, toda la vida, hemos entrenado para esto", manifestó al sacarse aquella espina.Del total de 30 metales que ahora alcanza Colombia en Juegos Olímpicos, son nueve los que han llegado en halterofilia desde que María Isabel Urrutia (Sídney-2000) abriera la cuenta y se colgara la medalla de oro en la división de los 75 kg.En los últimos Juegos, en Rio-2016, los levantadores colombianos sumaron dos preseas. Además del bronce de Mosquera, Oscar Figueroa se alzó con el oro en la categoría de los 62 kg.En cada una de las tres ediciones anteriores de los Juegos Olímpicos (2008, 2012, 2016), Colombia ha conseguido dos medallas en halterofilia, por lo que el reto ahora será prolongar la tradición."Estoy muy feliz de entregarle esta medalla a Colombia y a mi familia", festejó Mosquera.El bronce de Mosquera este domingo es la quinta medalla latinoamericana en Tokio-2020, después del oro del ecuatoriano Richard Carapaz en la prueba de ciclismo en ruta y el bronce del equipo mixto mexicano de tiro con arco, ambas el sábado, y los dos metales brasileños de este domingo, la plata del skateboarder Kelvin Hoefler (street) y el bronce del judoca Daniel Cargnin (-66 kg).erc/dr-mcd/psr