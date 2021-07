Uber acelera expansión de abarrotes a pedido en EE.UU.

(Bloomberg) -- Uber Technologies, Inc. está acelerando su servicio de entrega de abarrotes a pedido en Estados Unidos, duplicando con creces las ciudades donde está disponible y asociándose con una importante tienda de alimentos, a medida que aumenta la competencia, impulsada por la pandemia, en el mercado de las entregas.

Después de lanzar su servicio de entrega de alimentos en julio pasado, Uber dijo el lunes que ahora se puede usar en más de 400 localidades de EE.UU., incluidas las principales metrópolis como Nueva York, San Francisco y Washington.

El servicio de transporte y entrega de comida también se ha unido a Albertsons Cos. para brindarles a los clientes de Uber acceso a 1.200 tiendas, incluidas Jewel-Osco, Safeway, ACME y Randalls, informó Uber en un comunicado. Para tentar a los nuevos clientes para que elijan a Uber sobre sus competidores, los clientes que gasten más de US$30 obtendrán el envío gratis y también podrán solicitar entregas inmediatas o programadas.

Uber lanzó su servicio de entrega de comestibles el verano pasado, mientras que los confinamientos por el covid todavía estaban vigentes en muchas ciudades, y la iniciativa ha experimentado un crecimiento constante, dijo la compañía. Casi 3 millones de consumidores piden alimentos y otros productos básicos todos los meses a través de Uber, dijo Raj Beri, director global de comestibles y nuevas verticales de Uber, en el comunicado.

“Uber está en una posición única para satisfacer el creciente deseo de los consumidores de obtener las cosas que necesitan de las tiendas de comestibles y otros negocios a pedido en cuestión de horas, si no minutos, en lugar de días”, dijo la compañía.

El impulso para acelerar el alcance y la distribución de alimentos se produce a medida que las empresas emergentes y los nombres más establecidos están compitiendo por ganarse una posición. El mercado está dominado actualmente por Instacart Inc. y Walmart Inc, y startups más pequeñas como Avo también están tratando de ganar peso en el mercado de entregas en el mismo día. Recientemente DoorDash Inc., que compite con Uber Eats, también anunció una asociación con Albertsons.

Nota Original:Uber Ramps Up On-Demand Grocery Expansion in the U.S.

