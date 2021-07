Netflix estudia lanzar su propio servicio de videojuegos

Fotografía de archivo que muestra el logotipo de la plataforma líder de televisión por internet a nivel mundial, Netflix, en su sede de Los Gatos, California (Estados Unidos). EFE/JOHN G. MABANGLO/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 15 jul (EFE).- El gigante de la televisión Netflix fichó a Mike Verdu, un veterano de la industria de los videojuegos, para impulsar su planes de expansión con un nuevo servicio de videojuegos por internet.

Verdu, que ha trabajado para compañías como Electronic Arts (EA) y Zynga, será el nuevo vicepresidente de desarrollo de videojuegos, un cargo avanzado esta semana por la revista Bloomberg que refuerza los rumores que desde principios de año aseguran que la plataforma quiere competir en el mercado de las consolas.

La pandemia aceleró el crecimiento de Netflix como líder del sector audiovisual con 37 millones de altas durante 2020, para sumar un total de abonados que supera los 200 millones.

Pero la entrada de nuevos competidores como Disney+ o HBO Max ha desacelerado el crecimiento de la compañía, que no cumplió con las expectativas en el primer trimestre del año y ha perdido el liderazgo de las nominaciones a los Emmy, anunciadas este martes.

Según el diario Axios, fuentes cercanas al proyecto afirman que la inspiración principal de Netflix sería el servicio Apple Arcade, un catálogo de juegos de alta calidad para dispositivos móviles al que los usuarios pueden acceder por una cuota mensual.

Google también estrenó recientemente su propia plataforma, Stadia, que no termina de despegar, mientras que PlayStation y Xbox han lanzado sus propios servicios de juego por internet.

Sin embargo, Netflix partiría de una posición ventajosa gracias a su catálogo de marcas y una enorme biblioteca propiedad intelectual derivada de sus películas y series.

De hecho, la plataforma televisiva cuenta con varias ficciones inspiradas en videojuegos como "The Witcher", "Assassin's Creed" y "Castlevania".