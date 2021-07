Bezos dice que el vuelo de Branson no tiene la altitud suficiente para ser espacial

En la imagen, el fundador de Amazon, Jeff Bezos. EFE/Michael Reynolds/Archivo

Washington, 10 jul (EFE).- El fundador de Amazon, Jeff Bezos, remarcó este sábado que el vuelo al espacio del domingo del multimillonario Richard Branson no debería considerarse como tal ya que no llegará a la altitud suficiente, 100 kilómetros, algo que aseguró sí logrará con su viaje tripulado en el Blue Origin.

Un día antes del despegue de Branson con un aeronave de su compañía Virgin Galactic, que alcanzará una altitud de 80 kilómetros, Bezos trató de restar importancia a ese viaje.

"Solo el 4 % del mundo reconoce el límite de 80 kilómetros o 50 millas como el principio del espacio. New Shepard vuela por encima de ambos. Uno de los muchos beneficios de volar con Blue Origin", dijo la compañía en un comunicado sobre la misión de su aeronave.

Bezos ha insistido en que el espacio comienza en la llamada línea Kármán, a 100 kilómetros de altitud, límite que sí traspasará su aeronave.

Branson volará el domingo desde Nuevo México junto a otros tres tripulantes y dos pilotos, nueve días antes de la misión planeada por el fundador de Amazon, en medio de una creciente rivalidad entre los multimillonarios.

Bezos anunció a principios de junio su intención de viajar al espacio a bordo de una aeronave de su compañía Blue Origin, que lleva desde principios de siglo compitiendo con Virgin Galactic en la carrera de transporte aeroespacial de pasajeros.

Junto a él, viajarán su hermano, Mark Bezos, la piloto de 82 años Wally Funk y un cuarto pasajero que se impuso en la subasta lanzada por Blue Origin al pagar 28 millones de dólares y cuyo nombre aún no ha sido revelado.

Bezos y Branson comparten su obsesión con el espacio con el también multimillonario Elon Musk (Tesla y SpaceX).

Musk ha expresado deseos de fundar una ciudad en Marte que tenga un millón de habitantes en 2050, en tanto que Branson se propone trasladar al espacio el modelo actual de viajes aéreos, con trayectos a altísima velocidad y transporte a hoteles en otros planetas.