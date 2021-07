La mexicana Yalitza Aparicio se pronuncia contra el racismo en Talent Land

Fotografía de archivo fechada el 20 de julio de 2019 de la actriz y activista mexicana Yalitza Aparicio durante un acto protocolario en Ciudad de México (México). EFE/María Alférez/Archivo

Guadalajara (México) 7 jul (EFE).- La actriz mexicana Yalitza Aparicio se pronunció este miércoles contra el racismo en su país y aseguró que la sociedad crece cuando todos tienen igualdad de oportunidades sin importar su raza.

La actriz nominada al premio Oscar en 2018 por la película "Roma" ofreció una conferencia como parte del festival de innovación Talent Land que se desarrolla de manera virtual en Guadalajara, hasta el próximo 9 de julio.

"Me encantaría que la sociedad se dé cuenta que todos somos seres humanos, que tenemos derechos que deben ser respetados, más allá de una idea que se ha forjado, de que las oportunidades se limitan por el color de piel u origen. Siempre he creído que si una sociedad progresa, es porque nos apoyamos entre todos", dijo Aparicio.

En una breve charla, Aparicio habló de las causas sociales en las que se ha involucrado en los últimos tres años en las que ha defendido temas como el feminismo y la no discriminación.

La joven de origen indígena aseguró que no está mal que una persona como ella tenga la oportunidad de salir en la pantalla grande, lo reprobable es que las personas piensen que no puede hacerlo.

"(La realidad) Me hizo darme cuenta que existían muchas cosas de las cuales se tenía que hablar y de que si tenía la posibilidad de estar en esta posición era mi responsabilidad seguir dando voz y visibilidad que desgraciadamente en nuestra sociedad se han llegado a normalizar" indicó.

Señaló que le costó asimilar la fama y darse el crédito por el éxito que vino tras su actuación como Cleo en el largometraje del mexicano Alfonso Cuarón que le valió nominaciones a los premios más importantes de los festivales de cine en el mundo.

"Me ha costado tiempo procesarlo, asimilarlo, ha sido un trabajo muy grande por comprender si realmente me lo merecía, a veces con tantas voces a tu alrededor diciéndote que fue por suerte, llega un punto en que pierdes la confianza en ti, pero fue ahí que reaccioné y dije si no me la creo, nadie lo hará", expresó.

Aparicio, considerada una de las 100 mujeres más influyentes en México, según revista Forbes, señaló que la confianza, la persistencia y la seguridad en ella misma son las cualidades que le han llevado a alcanzar sus metas.

Talent Land reúne a emprendedores e innovadores de universidades y empresas en todo el mundo con jóvenes estudiantes mexicanos con conferencias virtuales y talleres enfocados en el desarrollo de las ciencias, las matemáticas y la tecnología.