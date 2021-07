"La desalmada" regresa a las telenovelas mexicanas el drama clásico

Fotografía cedida hoy por el Grupo Televisa, donde se observa a la actriz Livia Brito, mientras posa en la Ciudad de México (México). EFE/Grupo Televisa/Sony pictures/SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 1 jul (EFE).- "La desalmada", la nueva telenovela de José Alberto "el Güero" Castro, pretende regresar a la televisión un melodrama clásico en donde la pasión, las tradiciones y los paisajes de México abundan.

"Es una historia muy especial y que no es muy común porque comienza con el deseo de hacer justicia y castigar a quienes han hecho daño, desenmascarar a los que parecen buenos y entender a los que parecen malos", dijo Castro este jueves durante la presentación de la telenovela.

En marzo pasado comenzaron las grabaciones de la producción protagonizada por Livia Brito, en el papel de Fernanda Linares, "La desalmada", y José Ron, quien robará el corazón lastimado de la joven.

"Fernanda es un personaje muy fuerte y tiene muchas ansias de justicia, es muy tenaz e inteligente, una mujer amorosa, pero que por una situación cambia y se vuelve desalmada", contó Brito.

Su personaje permite que se traten temas de interés social como el abuso sexual o el machismo, mientras que otros personajes pondrán en la mesa temas como la corrupción y el abuso de poder.

La telenovela llegará a la pantalla del Canal de Las Estrellas, el próximo 5 de julio, y será transmitida durante cuatro meses. Se trata de un trabajo largo que coincide con la realización de las telenovelas clásicas de antaño que el productor pretende recuperar.

Además de Brito y Ron, personalidades del mundo del espectáculo regresan al melodrama como Marlene Favela, quien asegura estar feliz de regresar a la empresa que lo vio crecer. Eduardo Santamarina, Azela Robinson, Ana Martín y Alberto Estrella también integran el elenco.

"El 'casting' fue extenso, mucha gente sabe que soy un enfermo del 'casting' y creo que es lo que mejor resultados me ha dado", asegura Castro, quien también incluyó a Marjorie de Sousa, Kimberly Dos Ramos, Cecilia Galliano y Raúl Araiza en su reparto.

Con paisajes y grandes haciendas y ranchos de las localidades de Malinalco, en el estado de México, y Zempoala, en Hidalgo, la producción busca exacerbar las raíces mexicanas y mostrar hermosos paisajes del país.

"La desalmada" ha causado gran expectativa desde el anuncio de sus grabaciones pues se trataba del regreso de la actriz Livia Brito a la pantalla tras el desencuentro que vivió con un fotógrafo mexicano hace un año en una playa.

Según los testimonios del fotógrafo, Brito lo despojó de su cámara por medio de agresiones físicas y verbales, luego de que este le tomara una foto cuando se encontraba de vacaciones la actriz cubana.

El fotógrafo realizó una demanda y el proceso legal aún no concluye; sin embargo, sus seguidores han quedado a la expectativa.