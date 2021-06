Perú pone pie en el acelerador para vacunar a ocho millones de personas en julio

Una mujer es vacunada contra la covid-19 en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 29 jun (EFE).- El Gobierno peruano ha puesto el pie en el acelerador para vacunar en julio a unas ocho millones de personas contra la covid-19, un 25 % de su población total, al asegurar el arribo de 16 millones de dosis, dos de las cuales proceden de la donación de Pfizer.

Después de haber superado los 191.000 fallecidos en la segunda ola de la pandemia, el Gobierno del presidente transitorio, Francisco Sagasti, ha ido ampliando la capacidad de sus brigadas de vacunación, especialmente en Lima que fue el foco de la epidemia, e incrementando el número de vacunas adquiridas.

La mitad de las dos millones de vacunas donadas por el laboratorio Pfizer llegan este martes a Lima, y se sumarán a las dosis que Perú tiene adquiridas con esa compañía y con los tres millones de dosis compradas a Sinopharm.

"En este momento, tenemos confirmada la recepción de casi 16 millones de dosis, lo que nos permitiría llegar a ocho millones de personas hasta finalizar el Gobierno", declaró la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, a RPP Noticias.

El Gobierno transitorio de Sagasti termina el 28 de julio, día en que entregará la Presidencia de la República al ganador de los comicios que será proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Hasta la fecha, Perú había vacunado a más de siete millones de personas, de las cuales tres millones han recibido ambas dosis y cuatro millones tienen la primera.

Si el Gobierno de Sagasti cumple con aplicar las dosis a ocho millones de personas se habrá alcanzado casi a la mitad de la población peruana a fines de julio.

MAYORES DE 50 SERÁN VACUNADOS DESDE MAÑANA

Por su parte, el ministro de Salud, Oscar Ugarte, explicó que a partir del miércoles se procederá a la vacunación de todos los mayores de 50 años y a partir del 10 de julio a los mayores de 47 años, en las ciudades de Lima y Callao.

"Habíamos anunciado que empezábamos con los de 58 y 59 años, y desde el lunes ampliamos con los de 56 y 57 años. Sin embargo, lo que hemos notado es que la capacidad que tenemos en los centros de vacunación, en el caso de Lima y Callao, que son 68 centros que tienen 1.000 brigadas, era más que suficiente", indicó Ugarte en entrevista con RRP Noticias.

En ese sentido, el ministerio ha decidido ampliar la edad de los beneficiarios para que reciban su primera dosis en julio, además de seguir con las segundas dosis de los mayores de 60 y 70 años.

"Esto lo hacemos además porque estamos recibiendo más vacunas de las que habíamos previsto y, por lo tanto, tenemos capacidad para hacerlo", precisó.

EXCLUYEN CASOS DE 'VACUNAGATE'

Sin embargo, entre los vacunados de los últimos días apareció el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), que se aplicó la vacuna de Sinopharm en forma irregular el año pasado y está siendo investigado por la Fiscalía y el Congreso por este tema.

"Hay personas como la exministra (de Salud, Pilar) Mazzetti o la exministra (de Relaciones Exteriores, Elizabeth) Astete que habiendo sido convocadas (a la vacunación) no han asistido, pero hay otros como el caso de Vizcarra que sí ha asistido y se ha aprovechado de esta situación y se ha aplicado una vacuna", admitió Ugarte.

No obstante, agregó que ahora se ha procedido a excluir a las 470 personas vacunadas irregularmente, entre ellos Mazzetti, Astete y Vizcarra, del padrón de vacunación para que no se apliquen las dosis nuevamente, como lo hizo el exmandatario.