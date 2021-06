Aliado de Bolsonaro lo vincula a escándalo de vacunas en Brasil

Jair Bolsonaro, Brazil's president, pauses while speaking during a news conference at the Planalto Palace in Brasilia, Brazil, on Wednesday, March 31, 2021. Commanders of Brazil's army, navy and air force were fired on Tuesday after Bolsonaro dismissed his defense chief as part of a broader cabinet restructuring.

(Bloomberg) -- Un legislador aliado del Gobierno arrastró al presidente Jair Bolsonaro a un escándalo de presunta corrupción en la compra de vacunas contra el covid-19 para la campaña de inmunización de Brasil, diciendo que él personalmente advirtió al presidente sobre irregularidades.

Ante un comité del Congreso que investiga el manejo de la pandemia por parte de Bolsonaro, el diputado Luis Miranda dijo que sostuvo una reunión con el presidente en marzo donde describió una serie de irregularidades en la compra de la vacuna Covaxin, producida por la india Bharat Biotech International Ltd.

Durante la conversación, según Miranda, Bolsonaro culpó a su líder en la Cámara de Diputados, Ricardo Barros, de inmiscuirse en el Ministerio de Salud, pero no detuvo la compra. El ministerio firmó un contrato para comprar 20 millones de dosis por 1.600 millones de reales (US$325 millones), aunque aún no se han entregado las vacunas.

Luis Ricardo Miranda, hermano del diputado y funcionario del Ministerio de Salud, dijo a los senadores que en el análisis de los documentos relacionados con la compra de la vacuna se encontró información que no coincidía con el texto original del contrato de Bharat Biotech con el ministerio. Mencionó que algunas diferencias serían la forma de pago, la cantidad de dosis y la indicación de empresas intermediarias.

Es probable que la acusación dé argumentos a los legisladores de la oposición que ya han presentado más de 100 solicitudes de juicio político contra Bolsonaro, la mayoría de las cuales aún no han sido analizadas por el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, aliado del Gobierno. La acusación también cuestiona la afirmación del presidente de que no hay corrupción en su Gobierno, justo cuando se prepara para enfrentar al expresidente Luiz Inácio da Silva en las elecciones del próximo año.

La oficina de prensa del Gobierno no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios fuera de horario laboral. El sábado, en una visita a la ciudad de Chapecó, en el sur del país, Bolsonaro atacó a los miembros del comité del Senado que investiga el caso, diciendo que apuntan a su Gobierno, pero se niegan a investigar a los gobernadores estatales que recibieron fondos federales para combatir la pandemia.

“Solo una cosa me saca de Brasilia: nuestro Dios”, dijo a sus seguidores. “No van a ganar inventando cuentos”.

