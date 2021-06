Argentina.- Argentina reclama ante la ONU que se retome la negociación con Reino Unido sobre Malvinas

11-05-2021 El ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, el día de la reunión con el presidente del Gobierno, en el Complejo de la Moncloa, a 11 de mayo de 2021, en Madrid (España). La visita se produje después de que el Gobierno enviara la semana pasada una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en la que expresa su deseo de que Bruselas dé un paso más en los contactos para tratar de desbloquear el acuerdo entre la UE y Mercosur, bloque del que Argentina forma parte. POLITICA C. de Luca. POOL



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El Ministro de Exteriores de Argentina, Felipe Solá, ha reclamado este jueves ante Naciones Unidas que se retome la negociación con Reino Unido por Islas Malvinas, una petición que ha sido respaldada por la comunidad internacional "a fin de encontrar a la mayor brevedad posible una solución pacífica".



Solá ha comparecido ante el Comité Especial de Descolonización, que ha abordado la cuestión de la soberanía de Islas Malvinas y ha aprobado una resolución en la que llama a los gobiernos de sendos países a reanudar el diálogo.



En la resolución adoptada por consenso, la ONU ha reiterado que la manera de poner fin a la "particular situación colonial" del archipiélago es la solución negociada de la controversia. El texto, promovido por Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, lamenta que pese al amplio respaldo internacional a la negociación, todavía no se implementen las numerosas resoluciones de la Asamblea General sobre el tema.



En la sesión, el comité ha escuchado a ambas partes, entre ellas a Solá, quien ha denunciado la falta de respuesta de Reino Unido y ha afirmado que no hay razones para no retomar el diálogo, si bien ha apuntado a la "intención de Reino Unido de mantener la ilegítima situación colonial".



El ministro de Exteriores argentino ha alertado también sobre la presencia militar británica en el Pacífico Sur, algo que, como ha aseverado, "no tiene ninguna razón de ser en función de la actitud absolutamente pacífica de Argentina".



"No se justifica que haya una base de 2.000 personas con elementos nucleares y una militarización fuertísima", ha incidido, para señalar que "Malvinas se ha convertido en el portaaviones más grande del mundo, está en la zona estratégica e Inglaterra no está actuando para defender a los isleños, está actuando exclusivamente para mantener ahí una colonia que en el fondo es una base militar".



Solá ha expresado también que Argentina "pone en el centro" de su relación con Reino Unido la cuestión de la soberanía sobre Islas Malvinas y ha reiterado que "no hay espacio para colonialismo en el siglo XXI".



Asimismo, ha apuntado que no se puede recurrir al principio de autodeterminación de los pueblos en el caso de los habitantes de las islas "porque ese pueblo fue implantado y defendido de que vinieran otro pueblos, como por ejemplos los argentinos a vivir allí".



Además, ha afeado que Reino Unido ha transgredido las decisiones de la ONU al sobreexplotar recursos naturales y pesqueros del lugar.



Desde 1833 Buenos Aires y Londres mantienen una contienda territorial por la soberanía de Islas Malvinas y el espacio marítimo circundante que en 1982 llevó a la Junta Militar de Leopoldo Galtieri a intentar recuperar la autoridad sobre el archipiélago con una ofensiva contra Reino Unido, presidido por Margaret Thatcher en ese momento, que finalmente perdió y se saldó con la muerte de más de 900 personas en apenas dos meses de guerra.