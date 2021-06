4-0. Cachorros blanquean sin hit a Dodgers; séptimo partido sin hit en 2021

EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO/Archivo

Los Angeles (EE.UU.), 25 jun (EFE).- El abridor Zach Davies y tres relevistas de los Cachorros de Chicago trabajaron nueve entradas sin permitir hit y blanquearon por 4-0 a los Dodgers de Los Angeles.

El partido fue el séptimo que acaba esta temporada sin hit permitidos e iguala la marca de todos los tiempos que está establecida desde 1900.

Los Dodgers recibieron ocho pases por bolas, al menos uno de cada lanzador de los Cachorros que salieron al montículo, pero no pudieron pasar de ahí con su ofensiva al no saber descifrar lo que les llegaba a la caja de bateo.

La victoria fue para Davies (5-3), quien dio cinco boletos y efectuó 94 lanzamientos en seis episodios sin hits frente al campeón vigente de la Serie Mundial en la decimosexta apertura de su primera temporada con los Cachorros.

Los relevistas Ryan Tepera y Andrew Chafin concedieron un pasaporte cada uno, pero Los Ángeles no supo aprovecharlos.

Craig Kimbrel dio entonces un boleto a Chris Taylor al inicio del noveno, pero el feroz cerrador ponchó a Cody Bellinger, al dominicano Albert Pujols y al bateador emergente Will Smith para sellar el decimoséptimo partido sin hits en la historia de los Cachorros.

El abridor Walker Buehler (7-1) cargó con la derrota al admitir cinco imparables y tres llegadas al plato en seis entradas en las que dio dos boletos y abanicó a seis.

El bateo oportuno y productivo e los Cachorros lo encabezó el boricua Javier Báez que se fue de 4-1, con una anotada y una remolcada.

Mientras que el venezolano Willson Contreras tuvo de 4-1, con una anotada y dos producidas.