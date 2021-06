"Subnautica: Below Zero": gélida aventura de supervivencia

SCREENSHOT - La joven investigadora Robin enciende el escáner submarino para buscar pistas que esclarezcan la muerte de su hermana. Foto: Unknown Worlds Entertainment/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

El destino no resuelto de una hermana, un planeta lejano y temperaturas bajo cero: en "Subnautica: Below Zero", el jugador asume el papel de la joven investigadora Robin en su viaje por las profundidades del misterioso planeta 4546b. A diferencia de su predecesor de 2018, "Subnautica", el título actual no tiene lugar bajo soles tropicales, sino en un glacial paisaje submarino. Esta entrega de supervivencia está ambientada dos años después de "Subnautica". Robin Ayou quiere resolver el misterio en torno a la muerte de su hermana, que formaba parte del equipo de investigación de Alterra y que supuestamente habría muerto por su propia negligencia. Robin se adentra en el frío mundo submarino llamado 4546b desde la perspectiva gráfica de primera persona. Ya al comienzo, Robin se encuentra con una misteriosa criatura alienígena que se apodera de su cerebro. ¿Qué más se necesita para una apasionante historia detectivesca de supervivencia? En el papel de Robin, el jugador explorará los hábitats submarinos y, la gran novedad, también las áreas de tierra firme de 4546b. Allí recogerá recursos, construirá herramientas y bases, y, por supuesto, librará contiendas con los hostiles habitantes del mundo acuático. En tierra firme, entra en juego una nueva mecánica: el medidor de temperatura. El frío y las tormentas son un verdadero desafío, por lo que, para evitar morir congelada, la heroína deberá buscar regularmente refugio en el camión submarino o bien en cuevas y estaciones de investigación abandonadas. A medida que avanza el juego, la ropa protectora aumenta su resistencia al frío. "Subnautica: Below Zero" es un juego de aventuras de supervivencia en primera persona en el que no solo se resuelve el destino y la desaparición de la hermana de Robin, sino que permite a los jugadores explorar, a su ritmo, un fascinante y variado mundo submarino. Al mismo tiempo, la nueva entrega proporciona una emocionante trama. Porque, sin querer revelar demasiado, lo cierto es que Robin debe completar la misión de su hermana y salvar al planeta 4546b de un gran peligro. "Subnautica: Below Zero" está disponible para PC, Playstation, XBox y Nintendo Switch. dpa