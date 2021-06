"Idiota", una experiencia "particular" para Morat de la mano de Danna Paola

Fotografía cedida por Universal Music, sin fechar, que muestra a los intengrantes de la banda Morat, en Bogotá (Colombia). EFE/ Universal Music

Bogotá, 24 jun (EFE).- Para el cuarteto colombiano Morat haber compuesto la canción "Idiota" y grabado su video junto a Danna Paola fue una experiencia "particular" en la que pudieron aprovechar el recorrido y talento de la actriz y cantante mexicana para "hacer algo distinto".

"El hecho de que Danna fuera una actriz abría una puerta enorme que nos metiéramos de lleno en el video y aprovechemos esto para hacer algo distinto. Creo que al final es algo que nuestro público venía pidiendo hace un buen rato", cuenta en una entrevista a Efe Martín Vargas, baterista de la banda.

En ese sentido "Idiota", estrenada el 3 de junio y con más de 10 millones de reproducciones en YouTube, fue una experiencia "particular" porque es la primera vez que los cuatro miembros de la banda deciden "conscientemente" actuar en un videoclip.

"Actuar es algo que se aprende (...) Nosotros ni clases, ni práctica tenemos. Entonces creo fue como tocar el agua con el dedo del pie con la intención de eventualmente hacerlo un poco más, también de prepararnos un poco más si se hace", asegura Simón Vargas, hermano de Martín y miembro de Morat.

El artista afirma que otra de las ideas del video era que "Danna Paola brillara también por sus dotes" de actuación, pues no siempre tienen la oportunidad de contar con una persona tan talentosa como la mexicana en sus producciones audiovisuales.

La canción fue compuesta por Morat, Mauricio Rengifo y Andrés Torres, así como por Danna Paola que le agregó su parte cuando aceptó la propuesta de Juan Pablo Isaza, cantante principal del grupo, de participar en esta colaboración.

VENTANA DE OPORTUNIDADES

Además de este trabajo, Morat ha hecho a lo largo de su carrera, que despegó en el 2015, una serie de colaboraciones con artistas como Juanes, Álvaro Soler, Paty Cantú, Antonio Carmona, Sebastián Yatra y Alejandro Fernández, entre otros.

Esto, confiesa Martín, es un "ejercicio musical" muy interesante porque ellos, al ser "cuatro tipos que tocan instrumentos", tienen la posibilidad de acomodarse a los diferentes ritmos y sonidos, lo que les permite llegar a un públicos no tan cercano al pop que tocan.

"Además de la parte más artística y musical, creo que hay un claro ejemplo que nos ha enseñado el género urbano y es que las colaboraciones son brutales, la gente las disfruta mucho y es trabajar en equipo y sumar más gente, combinar públicos", expresa.

Igualmente eso les ha abierto la posibilidad de "ir cumpliendo sueños" de juventud de cantar junto a artistas que admiraban en su infancia y es por ello que "seguirán llegando muchas colaboraciones con muchos artistas".

REGRESO A LOS ESCENARIOS

El próximo 30 de julio, con un concierto en Valencia (España), la agrupación colombiana regresará a los escenarios en la gira "¿A dónde vamos? Tour 2021", en la que visitará otras 10 ciudades españolas y 14 estadounidenses, la última de ellas Miami el 24 de octubre.

Para Simón es "un privilegio" poder volver a presentarse ante su público tras el parón que supuso la pandemia de covid-19 y tanto España como Estados Unidos fueron los países elegidos para hacerlo porque "están más avanzados en vacunación" y se han "diseñado protocolos para hacer los conciertos de manera segura".

"Nosotros estamos organizándonos para tener el concierto lo mejor posible, un concierto increíble para girar ahora en España y en Estados Unidos y también con la idea de que se vaya a poder tocar en Latinoamérica con mayor frecuencia", expresa.

En ese sentido, Martín pidió a sus seguidores latinoamericanos, especialmente a mexicanos y colombianos, "un poco de paciencia" porque programarán conciertos cuando "sea seguro para todos".

LA ESENCIA DE LOS COLOMBIANOS

Para Morat las presentaciones en vivo son muy importantes porque su principal faceta como grupo estaba ligada a los conciertos y cuando comenzó la pandemia quedaron "un poco perdidos" porque nunca habían pensado en divulgar la música de otras formas.

"Nos cogió muy fríos eso y no sabíamos qué hacer. Nos tocó hacer un ejercicio muy consciente de retomar las redes sociales fuertemente, de hacer dinámicas con nuestros fanáticos para mantener la conexión, porque, insisto, nuestra conexión principal con la gente que nos escucha era a través de los conciertos", comenta Isaza.

La banda vislumbra con esperanza y emoción el futuro en el que aparece su tercer álbum de estudio, que contará con sencillos publicados en los últimos meses y con canciones que aún no han visto la luz.

"Vienen varias canciones inéditas y eso es lo bonito de este tercer álbum porque a la larga se mantiene esa sensación de novedad y sorpresa que puede tener un disco", concluye Juan Pablo Villamil, el cuarto miembro de Morat.

Jorge Gil Ángel