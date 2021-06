BBVA Colombia destinará más de dos millones de dólares a programas sociales

Según el BBVA Colombia, las iniciativas están enfocadas en apoyo a la educación e inserción laboral de jóvenes de comunidades vulnerables y minorías étnicas, a la formación en educación financiera y la capacitación a empresarios de pymes para gestionar sus negocios en tiempos de crisis. EFE/Emilio Naranjo/Archivo

Bogotá, 23 jun (EFE).- El BBVA Colombia invertirá este año más de 7.800 millones de pesos (unos 2,06 millones de dólares) en acciones sociales enfocadas en educación, empleo para jóvenes y educación financiera, según anunció este miércoles el presidente ejecutivo de la entidad, Mario Pardo.

"Este año estamos todavía más comprometidos con la contribución al desarrollo económico y social del país", dijo Pardo en una rueda de prensa al anunciar el monto destinado a este propósito.

Según el BBVA Colombia, las iniciativas están enfocadas en apoyo a la educación e inserción laboral de jóvenes de comunidades vulnerables y minorías étnicas, a la formación en educación financiera y la capacitación a empresarios de pymes para gestionar sus negocios en tiempos de crisis.

"Estamos muy contentos, muy orgullosos de nuestra contribución al país pero también hay que decir que no estamos suficientemente satisfechos", añadió Pardo sobre las iniciativas patrocinadas por el banco, que beneficiarán a más de 110.000 personas, de las cuales el 80 % serán niños y jóvenes.

Los distintos programas llegarán con capacitación a jóvenes del Pacífico, una de las regiones más pobres de Colombia; a más de 100 instituciones educativas de todo el país que serán dotadas con computadores para formar en habilidades digitales a 45.000 estudiantes, y mediante entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que formará en educación financiera.

En el campo empresarial, el banco apoya la reactivación económica aún antes del fin de la pandemia de covid-19 con líneas de crédito especiales para pymes y financiación de proyectos de carácter sostenible.

"Es muy importante para el país que se recupere la enorme destrucción de empleo que hemos tenido", dijo sobre el freno de la actividad económica por la pandemia.

En ese sentido señaló que el banco ha proyectado para este año un crecimiento de la economía colombiana del 5,5 %, pero le preocupan "algunos aspectos que forman parte de esa expectativa", como por ejemplo el empleo.

"No estamos viendo todavía el repunte del empleo, sobre todo del empleo formal, las empresas no están contratando de manera significativa", dijo Pardo, quien añadió que "la incertidumbre es muy alta pero es el momento de apostarle al país".

Pardo anunció además que el BBVA Colombia tiene un plan de vacunación contra la covid-19 para sus empleados, aprovechando que el Gobierno aprobó recientemente que empresas privadas puedan adquirir vacunas para sus trabajadores y que el primer lote de las autorizadas llegará la próxima semana.

"Hemos dedicado una partida de nuestro presupuesto de gastos laborales para vacunar a todos nuestros empleados que así lo deseen y así contribuir a la reactivación económica del país", afirmó.