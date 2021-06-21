A continuación el equipo de natación de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de Tokio al finalizar este domingo las pruebas de ocho días en Omaha, Nebraska:

Hombres:

50m libres: Caeleb Dressel, Michael Andrew

100m libres: Caeleb Dressel, Zach Apple

200m libres: Kieran Smith, Townley Haas

400m libres: Keiran Smith, Jake Mitchell

800m libres: Bobby Finke, Michael Brinegar

1.500m libres: Bobby Finke, Michael Brinegar

100m espalda: Ryan Murphy, Hunter Armstrong

200m espalda: Ryan Murphy, Bryce Mefford

100m mariposa: Caeleb Dressel, Tom Shields

200m mariposa: Zach Harting, Gunnar Bentz

100m pecho: Michael Andrew, Andrew Wilson

200m pecho: Nic Fink, Andrew Wilson

200m combinado individual: Michael Andrew, Chase Kalisz

400m combinado inndividual: Chase Kalisz, Jay Litherland

4x100m relevo estilo libre: Bowe Becker, Brooks Curry, Blake Pieroni

4x200m relevo estilo libre: Drew Kibler, Andrew Seliskar, Patrick Callan

10Km estilo libre: Jordan Wilimovsky

Mujeres:

50m libres: Simone Manuel, Abbey Weitzeil

100m libres: Abbey Weitzeil, Erika Brown

200m libres: Katie Ledecky, Allison Schmitt

400m libres: Katie Ledecky, Paige Madden

800m libres: Katie Ledecky, Katie Grimes

1.500m libres: Katie Ledecky, Erica Sullivan

100m espalda: Regan Smith, Rhyan White

200m epalda: Rhyan White, Phoebe Bacon

100m mariposa: Torri Huske, Claire Curzan

200m mariposa: Halie Flickinger, Regan Smith

100m pecho: Lilly King, Lydia Jacoby

200m pecho: Annie Lazor, Lillie King

200m combinado individual: Alex Walsh, Kate Douglass

400m combinado individual: Emma Weyant, Hali Flickinger

4x100m relevo estilo libre: Catie DeLoof, Natalie Hinds, Allison Schmitt, Olivia Smoliga

4x200m relevo estilo libre: Brooke Forde, Paige Madden, Katie McLaughlin, Bella Sims

10Km estilo libre: Haley Anderson, Ashley Twichell

afp/meh/