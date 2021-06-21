A continuación el equipo de natación de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de Tokio al finalizar este domingo las pruebas de ocho días en Omaha, Nebraska:
Hombres:
50m libres: Caeleb Dressel, Michael Andrew
100m libres: Caeleb Dressel, Zach Apple
200m libres: Kieran Smith, Townley Haas
400m libres: Keiran Smith, Jake Mitchell
800m libres: Bobby Finke, Michael Brinegar
1.500m libres: Bobby Finke, Michael Brinegar
100m espalda: Ryan Murphy, Hunter Armstrong
200m espalda: Ryan Murphy, Bryce Mefford
100m mariposa: Caeleb Dressel, Tom Shields
200m mariposa: Zach Harting, Gunnar Bentz
100m pecho: Michael Andrew, Andrew Wilson
200m pecho: Nic Fink, Andrew Wilson
200m combinado individual: Michael Andrew, Chase Kalisz
400m combinado inndividual: Chase Kalisz, Jay Litherland
4x100m relevo estilo libre: Bowe Becker, Brooks Curry, Blake Pieroni
4x200m relevo estilo libre: Drew Kibler, Andrew Seliskar, Patrick Callan
10Km estilo libre: Jordan Wilimovsky
Mujeres:
50m libres: Simone Manuel, Abbey Weitzeil
100m libres: Abbey Weitzeil, Erika Brown
200m libres: Katie Ledecky, Allison Schmitt
400m libres: Katie Ledecky, Paige Madden
800m libres: Katie Ledecky, Katie Grimes
1.500m libres: Katie Ledecky, Erica Sullivan
100m espalda: Regan Smith, Rhyan White
200m epalda: Rhyan White, Phoebe Bacon
100m mariposa: Torri Huske, Claire Curzan
200m mariposa: Halie Flickinger, Regan Smith
100m pecho: Lilly King, Lydia Jacoby
200m pecho: Annie Lazor, Lillie King
200m combinado individual: Alex Walsh, Kate Douglass
400m combinado individual: Emma Weyant, Hali Flickinger
4x100m relevo estilo libre: Catie DeLoof, Natalie Hinds, Allison Schmitt, Olivia Smoliga
4x200m relevo estilo libre: Brooke Forde, Paige Madden, Katie McLaughlin, Bella Sims
10Km estilo libre: Haley Anderson, Ashley Twichell
afp/meh/