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Comuns avala con el 59 % de votos la lista de Colau al 29N, en la que no estará Aina Vidal

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Barcelona, 22 oct (EFE).- El consejo nacional de Comuns ha aprobado con un 59 % de votos a favor la lista que encabezará Ada Colau, candidata a la presidencia del Gobierno del Frente Amplio, en las que no figurará la ahora portavoz en el Congreso Aina Vidal.

Según han explicado a EFE varias fuentes de Comuns, el 'número 2' será el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, mientras que la tercera posición la ocupará la profesora de Ciencia Política de la UPF Júlia Miralles, quien ya estuvo en la sala de máquinas de la campaña de las elecciones europeas.

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En el número 4 irá el diputado de Comuns en el Parlament Andrés García Berrio, seguido de la concejal en Barcelona Lucía Martín, el concejal en Sabadell y exportavoz de Comuns Joan Mena y la diputada en el Congreso Viviane Ogou.

Según las fuentes consultadas, la decisión de no incluir a Vidal en las listas generó controversia dentro del consejo nacional: varios de los presentes pidieron a la dirección reconsiderarla para trabajar en una nueva lista, una petición que no prosperó. EFE

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