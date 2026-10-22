Espana agencias

El PSOE pide al juez Pedraz respetar el secreto profesional de abogados y clientes

Guardar

Madrid, 22 oct (EFE).- La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha dicho este jueves que el partido ha registrado un escrito en la Audiencia Nacional para decirle al juez Santiago Pedraz, que investiga el caso Leire, que tenga en cuenta el respeto al secreto profesional y la confidencialidad entre abogados y clientes.

En una entrevista en la Cadena Ser, se ha expresado así cuando le han preguntado por la solicitud de Pedraz para que el PSOE le remitiera, en un plazo de 48 horas que finaliza este jueves, información sobre los letrados o despachos de abogacía y consultoría contratados por el partido entre 2021 y 2025, un requerimiento que ya hizo el pasado 6 de octubre sin que obtuviera respuesta.

PUBLICIDAD

Torró ha recordado que el pasado mayo hubo una circular del Consejo General de la Abogacía que subrayaba que "esa confidencialidad entre abogado y cliente es sagrada y es un derecho fundamental".

"Hemos querido decírselo al juez porque nosotros no queremos vulnerar ningún derecho fundamental de los abogados", ha expuesto.

A su juicio, es como si al "director de un centro de salud se le pide todos los expedientes de sus pacientes": "No lo puede entregar porque estaría vulnerando el secreto profesional entre el médico y el paciente".

PUBLICIDAD

Preguntada sobre si el partido tiene voluntad de enviar al juez la información solicitada, en su condición de cliente, ha precisado que el PSOE "no siempre" es el cliente, porque en algunos casos lo son "directamente los militantes".

El PSOE está a la espera de que el Consejo de la Abogacía le diga "cómo hacer" para no vulnerar el secreto profesional, ha dicho.

"Más allá" de que algún abogado haya podido pedirles que no faciliten esa información, ha añadido, el partido tiene la convicción de que no puede vulnerar ese derecho.

Torró ha vuelto a negar cualquier implicación del PSOE en el caso Leire y ha defendido que los contratos solicitados por la Justicia son referidos a unos servicios "ordinarios".

"Se hicieron dos contratos de servicios jurídicos y ya está, no hay más", ha agregado la dirigente socialista, quien ha señalado que el partido "no tiene constancia" de que se hicieran pagos a la supuesta trama de la exmilitante Leire Diez a través de abogados contratados por la formación.

Entiende que los jueces tengan que indagar, pero ha pedido que se investigue a las personas que formaron parte del PSOE en el pasado, como el exsecretario de Organización Santos Cerdán, porque el partido no está implicado.

También ha negado que se haya hecho nada "en nombre del PSOE" contra la magistrada Beatriz Biedma, que instruyó el caso del hermano del presidente del Gobierno David Sánchez.

Según ha explicado, el partido aún no se ha querellado contra Leire Díez porque la investigación "tiene que avanzar" y porque lo que ahora en el proceso hay informes de la UCO que son "tesis" e "hipótesis que no tienen por qué ser verdad", ha dicho. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El pueblo de Cantabria, en el que Ana Blanco vive desde su retirada de la televisión

La histórica presentadora disfruta junto a su marido, Juan Carlos Bolland, de una etapa alejada de los focos

El pueblo de Cantabria, en el que Ana Blanco vive desde su retirada de la televisión

Mercado de Artesanía de Recoletos 2026: fechas, horarios y todo lo que puedes comprar en la feria hasta el 3 de noviembre

Cuero, bisutería, vidrio y textil se exhiben en un recorrido gratuito que también permite ver a los creadores trabajar en directo

Mercado de Artesanía de Recoletos 2026: fechas, horarios y todo lo que puedes comprar en la feria hasta el 3 de noviembre

Un hombre con discapacidad demanda a Correos por presunta discriminación laboral en Vigo: reclama a la empresa 600.001 euros

El demandante señala que ciertas “condiciones y requisitos discriminatorios” le impidieron participar en el proceso de selección en igualdad de oportunidades

Un hombre con discapacidad demanda a Correos por presunta discriminación laboral en Vigo: reclama a la empresa 600.001 euros

Siete aeropuertos del sur de Italia alertan sobre falta de combustible por las protestas de camioneros

La escasez de queroseno se suma al desabastecimiento de alimentos en supermercados, mientras el Gobierno negocia con los transportistas una salida al conflicto

Siete aeropuertos del sur de Italia alertan sobre falta de combustible por las protestas de camioneros

El caso del camarero y los 90.000 euros desaparecidos: el acusado logra revertir su condena a tres años de cárcel y termina absuelto de todos los cargos

El Tribunal Superior ha revocado la sentencia de la primera instancia ante la falta de pruebas concluyentes sobre el supuesto robo

El caso del camarero y los 90.000 euros desaparecidos: el acusado logra revertir su condena a tres años de cárcel y termina absuelto de todos los cargos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: El PP confirma a Cayetana Álvarez de Toledo como número dos por Madrid y a Borja Sémper como tercero

Elecciones generales 29-N, en directo: El PP confirma a Cayetana Álvarez de Toledo como número dos por Madrid y a Borja Sémper como tercero

Ayuso pide “respeto” por Milei porque es un presidente “salido de las urnas” y ensalza su gestión: “Argentina es el país que más crece de toda Hispanoamérica”

Cómo funciona el voto por correo: quién lo recibe y quién lo custodia hasta que llega a las urnas

Un ciclista recibe una multa de 500 euros tras la entrada en vigor del nuevo Reglamento General de Circulación: iba con un motor eléctrico no homologado

España e Italia acuerdan poner fin a los controles fronterizos impuestos tras la crisis migratoria de Ceuta

ECONOMÍA

Siete aeropuertos del sur de Italia alertan sobre falta de combustible por las protestas de camioneros

Siete aeropuertos del sur de Italia alertan sobre falta de combustible por las protestas de camioneros

Un abogado lo confirma: tu empresa está obligada a subirte el sueldo en estas tres situaciones

El precio de la gasolina este 22 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

Óscar Vara, economista: “El problema de la vivienda se ha politizado, se ha usado para polarizar a los ciudadanos y eso es muy peligroso”

España agota una racha de crecimiento de cinco años sin resolver sus dos grandes debilidades: vivienda y productividad

DEPORTES

Mourinho, contento con Vinicius ante el Leipzig, critica los reproches de la grada: “Si te pitan fuera es una inyección de motivación, pero si te pitan en casa hace daño”

Mourinho, contento con Vinicius ante el Leipzig, critica los reproches de la grada: “Si te pitan fuera es una inyección de motivación, pero si te pitan en casa hace daño”

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid ante el Leipzig en la tercera jornada de la Champions League

Guerra de pitos y aplausos en el Bernabéu: el curioso momento vivido con Marc Cucurella durante el Real Madrid - Leipzig de Champions

Pleno al verde: Isco desatasca al Betis desde el punto de penalti ante el Feyenoord y corona un ejercicio de pura resistencia hasta el final

El Real Madrid golea al Leipzig en Champions y sigue ganando confianza antes del Clásico ante el FC Barcelona