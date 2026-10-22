El PSOE pide al juez Pedraz respetar el secreto profesional de abogados y clientes

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Madrid, 22 oct (EFE).- La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha dicho este jueves que el partido ha registrado un escrito en la Audiencia Nacional para decirle al juez Santiago Pedraz, que investiga el caso Leire, que tenga en cuenta el respeto al secreto profesional y la confidencialidad entre abogados y clientes.

En una entrevista en la Cadena Ser, se ha expresado así cuando le han preguntado por la solicitud de Pedraz para que el PSOE le remitiera, en un plazo de 48 horas que finaliza este jueves, información sobre los letrados o despachos de abogacía y consultoría contratados por el partido entre 2021 y 2025, un requerimiento que ya hizo el pasado 6 de octubre sin que obtuviera respuesta.

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Torró ha recordado que el pasado mayo hubo una circular del Consejo General de la Abogacía que subrayaba que "esa confidencialidad entre abogado y cliente es sagrada y es un derecho fundamental".

"Hemos querido decírselo al juez porque nosotros no queremos vulnerar ningún derecho fundamental de los abogados", ha expuesto.

A su juicio, es como si al "director de un centro de salud se le pide todos los expedientes de sus pacientes": "No lo puede entregar porque estaría vulnerando el secreto profesional entre el médico y el paciente".

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Preguntada sobre si el partido tiene voluntad de enviar al juez la información solicitada, en su condición de cliente, ha precisado que el PSOE "no siempre" es el cliente, porque en algunos casos lo son "directamente los militantes".

El PSOE está a la espera de que el Consejo de la Abogacía le diga "cómo hacer" para no vulnerar el secreto profesional, ha dicho.

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"Más allá" de que algún abogado haya podido pedirles que no faciliten esa información, ha añadido, el partido tiene la convicción de que no puede vulnerar ese derecho.

Torró ha vuelto a negar cualquier implicación del PSOE en el caso Leire y ha defendido que los contratos solicitados por la Justicia son referidos a unos servicios "ordinarios".

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"Se hicieron dos contratos de servicios jurídicos y ya está, no hay más", ha agregado la dirigente socialista, quien ha señalado que el partido "no tiene constancia" de que se hicieran pagos a la supuesta trama de la exmilitante Leire Diez a través de abogados contratados por la formación.

Entiende que los jueces tengan que indagar, pero ha pedido que se investigue a las personas que formaron parte del PSOE en el pasado, como el exsecretario de Organización Santos Cerdán, porque el partido no está implicado.

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También ha negado que se haya hecho nada "en nombre del PSOE" contra la magistrada Beatriz Biedma, que instruyó el caso del hermano del presidente del Gobierno David Sánchez.

Según ha explicado, el partido aún no se ha querellado contra Leire Díez porque la investigación "tiene que avanzar" y porque lo que ahora en el proceso hay informes de la UCO que son "tesis" e "hipótesis que no tienen por qué ser verdad", ha dicho. EFE

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