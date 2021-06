Fútbol/Euro.- Griezmann: "Habíamos perdido la costumbre de jugar en un estadio lleno"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El internacional francés Antoine Griezmann reconoció que habían "perdido la costumbre de jugar con público" después de empatar con Hungría (1-1) en la segunda jornada de la fase de grupos de la Eurocopa, disputada este sábado en el Puskas Arena de Budapest ante 67.000 espectadores.



"Fue un partido difícil con el público. Habíamos perdido la costumbre de jugar con un estadio lleno. No lo llevamos bien", manifestó el jugador del FC Barcelona en declaraciones a Bein Sports.



Además, Griezmann aseguró que "el campo estaba seco, hacía calor y pesado". "Pero eso ya lo sabíamos antes del comienzo del partido. Quedamos atrapados en poco espacio y no supimos convertir nuestras ocasiones", añadió.



"Lo pagamos caro. Es la Eurocopa, ya lo sabemos, con grandes naciones y grandes jugadores, incluso contra Hungría, es duro", sentenció Griezmann, que no tiene dudas de que Francia estará en los octavos de final del torneo.



"Tendremos que ser sólidos frente a Alemania", dijo sobre la tercera y última jornada y antes de ser preguntado cómo se ve al lado de Mbappé y Benzema. "Tenemos que seguir trabajando, pero tengo confianza. Sé que llegaremos a octavos", finalizó.