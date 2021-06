103-100. Trae Young gana duelo a Joel Embiid y Hawks empatan la eliminatoria

Atlanta (United States), 14/06/2021.- Atlanta Hawks forward John Collins (L) reacts with Atlanta Hawks center Clint Capela (R) of Switzerland after defeating the Philadelphia 76ers in game four of the NBA Eastern Conference semifinal round round playoff series between the Philadelphia 76ers and the Atlanta Hawks at State Farm Arena in Atlanta, Georgia, USA, 14 June 2021. (Baloncesto, Suiza, Estados Unidos, Filadelfia) EFE/EPA/ERIK S. LESSER SHUTTERSTOCK OUT

Atlanta (EE.UU.), 14 jun (EFE).- El base Trae Young se erigió de nuevo en la gran figura de los Atlanta Hawks a los que lideró a la remontada y el triunfo por 103-100 ante los Philadelphia Sixers en el cuarto partido de la eliminatoria de semifinales de la Conferencia Este que ahora está empatada (2-2) al mejor de siete.

Young, que acabó con un doble-doble de 25 puntos, 18 asistencias y cuatro rebotes, anotó siempre los tantos decisivos, incluidos los dos tiros de personal cuando sonaba la bocina que aseguró la victoria de los Hawks, que garantizan volver de nuevo a Atlanta para disputar el sexto partido.

El escolta serbio Bogdan Bodanovic con 22 puntos, incluidos cuatro triples de 13 intentos, y cinco rebotes acabó como segundo máximo encestador de los Hawks, que tuvieron a los cinco titulares con números de dos dígitos.

Entre ellos el pívot suizo Clint Capela, que hizo un gran partido defensivo, en el duelo con Embiid, al que no dejó que fuese factor ganador y además aportó un doble-doble de 12 puntos, 13 rebotes y puso un tapón.

También el trabajo defensivo del ala-pívot John Collins con otro doble-doble de 14 puntos, 12 rebotes, una asistencia, una recuperación de balón y un tapón, hizo la diferencia.

El escolta Kevin Huerten llegó a los 10 puntos, incluidos dos triples, con cuatro rebotes y completó la lista de los cinco titulares de los Hawks que tuvieron números de dos dígitos.

Young superó un comienzo frío para luego conseguir siempre los tantos decisivos y permitir que los Hawks se recuperasen de una desventaja que llegó a ser de 18 tantos, pero que al llegar al cuarto periodo el parcial era de 80-82 a favor de los Sixers.

Además de perder el partido, los Sixers se encontraron con que Embiid pasó tiempo en el vestuario en el segundo cuarto y no anotó un tiro de campo en la segunda mitad. Embiid ha estado jugando con un cartílago desgarrado en su rodilla derecha.

El quinto juego es el miércoles por la noche en el Well Fargo Center de Filadelfia.

Embiid acabó con un doble-doble de 17 puntos y 21 rebotes, pero falló un tiro cuando faltaban menos de nueve segundos del partido que pudo haberle dado a los Sixers la ventaja parcial de 101-102.

Los nueve rebotes de Embiid en el primer cuarto son la mayor cantidad para un jugador de los Sixers en cualquier periodo de un partido de playoffs desde la temporada 1996-97.

Embiid consiguió 13 puntos y 10 rebotes en la primera mitad, el tercer doble-doble de su carrera en la primera mitad de un partido de playoffs.

El alero turco Furkan Korkmaz anotó 10 puntos luego de que fuera la elección del entrenador de los Sixers, Doc Rivers, para reemplazar al escolta titular Danny Green, quien sufrió una distensión en la pantorrilla derecha al principio del tercer partido y no regresó.

El rebote defensivo fue para los Hawks y no fallaron en la última posesión de balón cuando Young agotó los segundos y forzó los dos tiros de personal que anotó.

El alero Tobias Harris anotó 20 puntos como segundo máximo encestador de los Sixers, y el escolta Seth Curry llegó a los 17 tantos, fallando un posible triple del empate cuando sonaba la bocina.

Harris ha anotado al menos 20 puntos en siete partidos consecutivos de playoffs.

Los Sixers lideraron 42-60 al final de la primera mitad, pero Atlanta se quedó atrás en el tercer cuarto. Bogdanovic abrió el período final con un triple para darle a Atlanta su primera ventaja de la mitad, 83-82.

Filadelfia lideró 94-98 antes de que el triple de Collins redujera la ventaja a un punto. El tiro en suspensión de Young con 1:17 minutos por jugar le dio a Atlanta una ventaja de 99-98, y sus dos tiros libres cuando Embiid cometió una falta aumentaron la ventaja a tres.

Los Hawks aguantaron desde allí, tomando un descanso cuando Embiid falló una bandeja y los Sixers sacaron el balón fuera de los límites con 7.8 segundos restantes.

Young falló sus primeros cinco tiros desde el campo y se envolvió el hombro derecho cuando se sentó en el banco a principios del segundo cuarto. Los Hawks no anunciaron una lesión.

La frustración de Young se mostró cuando se quejó después de ser sancionado por una falta sobre Embiid en el segundo cuarto, lo que provocó una falta técnica.

Después de que su hombro estuvo envuelto, Young hizo un tiro en suspensión corto y luego acertó con otros dos triples.

Embiid hizo un triple después de su paso por el vestuario. Pero terminó 4 de 20 en los tiros de campo, apenas la producción que los Sixers necesitan de su estrella, quien tuvo un 51 por ciento de acierto en la temporada regular.

El entrenador de los Hawks, Nate McMillan, modificó su alineación, sacando a Huerter de la banca para reemplazar a Solomon Hill como alero.

La posición ha cambiado desde que De'Andre Hunter, el principal defensor del perímetro del equipo, se perdió el resto de la postemporada por una lesión en la rodilla derecha.

Hunter tiene programada una cirugía mañana, martes, en Los Ángeles para reparar un desgarro de su menisco lateral.