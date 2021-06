Los snack que no podrán faltarte este verano

10-06-2021 'Kellogg Deluxe Snack Mix' POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDA POR KELLOGG



MADRID, 12 (CHANCE)



Lo más importante a la hora de disfrutar de una buena comida o aperitivo es estar relajado y saborear hasta el último minuto este momento tan deseado del día. Conseguir de esas comidas una experiencia que te produzca felicidad y motivación para el resto del día es complicado, pero no imposible y además de darte la energía que necesitas, debe ser saludable.



Kellogg, una de las marcas protagonistas en estos momentos de disfrute, ha lanzado su primera gama de mezcla de frutos secos, diseñada para convertir cualquier momento del día en una experiencia diferente en cada bocado y lo cierto es que no solo lo ha conseguido, sino que una vez que los pruebes no querrás probar nada parecido.



'Kellogg Deluxe Snack Mix' es una nueva selección de snacks premium a base de cereales. Y las tenemos disponibles en dos excitantes sabores, por un lado de almendras saladas, arándanos y chocolate negro; y por otro, de frutas tropicales, anacardos y albaricoques, con un alto contenido de fibra y no contiene colorantes ni aromas artificiales.



Con la llegada del verano, son muchas las familias que tiran de este tipo de picoteos para dar un paseo, sentarse en el paseo marítimo o disfrutar de una sobremesa con amigos. Por eso esta nueva gama nos parece sensacional ya que te hará emprender un viaje multisensorial con diferentes frutos secos, frutas tropicales y otros ingredientes, como el chocolate negro puro, todo ello mezclado con sabrosos cereales.



Lo mejor de todo es que esta gama satisface a todos los gustos, ofreciendo alimentos auténticos nutritivos que son el tentempié perfecto para dar un impulso de energía en cualquier momento del día.



Kellogg ha aprovechado su conocimiento y experiencia culinaria para elaborar esta gama en un momento clave, cuando los datos revelan que los frutos secos, las semillas y las mezclas de frutos secos son la segunda categoría de aperitivos más consumida en Europa. Además, los presenta luciendo un envase recicable que, además, es resellable, lo que nos hará disfrutar de los alimentos siempre frescos para el momento más oportuno.