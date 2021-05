Agencia de aviación de la ONU investigará desvío de avión por Bielorrusia

Agrega anuncio de agencia de aviación de la ONU ///Varsovia, 27 Mayo 2021 (AFP) - La agencia de aviación civil de la ONU anunció este jueves que investigará el desvío de un avión europeo por parte de Bielorrusia para detener a un periodista opositor que iba a bordo, mientras crece la tensión internacional en torno al incidente.La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) "decidió llevar a cabo una investigación sobre los hechos" ocurridos el 23 de mayo, anunció en un comunicado.Asimismo, el organismo "subrayó la importancia de (...) comprender si algún Estado miembro de la OACI ha violado el derecho internacional de la aviación".El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, quien goza del apoyo de Rusia, desató la indignación internacional el domingo pasado al enviar un avión militar a interceptar una aeronave de la compañía de bajo costo Ryanair que volaba de Grecia a Lituania, con la excusa de que había una amenaza de bomba a bordo, para detener al periodista opositor Román Protasévich, de 26 años, y a su novia Sofia Sapega, de 23.Tras el episodio, los dirigentes de la Unión Europea (UE) decidieron prohibir su espacio aéreo y sus aeropuertos a los aviones de Bielorrusia y recomendaron a las compañías aéreas del bloque que eviten el espacio aéreo de este país.Los ministros de Relaciones Exteriores del G7 condenaron "en los términos más enérgicos" la detención de Protasévich y su acompañante y exigieron su "liberación inmediata e incondicional", así como la de otros periodistas y presos políticos del país.En un comunicado, los jefes de la diplomacia de las siete mayores economías y de la UE denunciaron la amenaza "a la seguridad de los pasajeros y de la tripulación" del vuelo.Por su parte, Rusia denegó la autorización a una aerolínea europea el cambio de ruta para evitar sobrevolar Bielorrusia. La OACI analizó este caso por pedido de las potencias occidentales del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque la organización con sede en Montreal no está facultada para aplicar sanciones.Además, es poco probable que el Consejo de Seguridad sancione a Minsk dado el apoyo que tiene de Rusia, con poder de veto. - Llamado urgente - Por su parte, los padres de Protasévich pidieron el jueves ayuda para la liberación de su hijo."Quiero dirigirme a ustedes como madre de Román, quiero que escuchen mi grito, el grito de mi alma, para que comprendan hasta qué punto es difícil para nosotros vivir este absurdo, esta situación", declaró Natalia Protasévich, visiblemente conmovida, en conferencia de prensa en Varsovia. "Quiero que transmitan nuestra petición por el mundo, a los representantes de los gobiernos, a los dirigentes de la UE, a los dirigentes estadounidenses: grito, les suplico, ayúdenme a liberar a mi hijo", agregó.Los padres de Protasévich se mudaron a Polonia hace ocho meses, después de sufrir la represión contra las manifestaciones sin precedente tras la elección presidencial de agosto de 2020. El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, aseguró el jueves que no había "absolutamente ninguna prueba" de la presencia de eventuales agentes de la KGB, los servicios secretos bielorrusos, "o de otros servicios de seguridad" en el avión desviado, como lo había sugerido el dueño de Ryanair, Michael O'Leary.El director de Reporteros Sin Fronteras (RSF) afirmó el jueves durante una visita a la vecina Lituania, que los periodistas bielorrusos se enfrentan a una "situación desastrosa".Christophe Deloire viajó a Vilna como "señal de apoyo a los periodistas bielorrusos", tras reunirse con los fiscales lituanos, que abrieron una investigación sobre el desvío del vuelo de Ryanair. Deloire presentó una denuncia en Lituania contra el presidente Lukashenko.La UE podría golpear duramente a Bielorrusia con sanciones a las exportaciones de potasa y al tránsito de gas por su territorio, dijo por su parte el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en entrevista exclusiva a AFP."Bielorrusia es un importante exportador de potasa, por alrededor de 2.500 millones de dólares. Todo eso pasa por los países bálticos. El grupo alemán Lufthansa, matriz de Austrian Airlines, afirmó que "todas las compañías del grupo Lufthansa evitan actualmente el espacio aéreo bielorruso", debido a una recomendación de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA), indicó la compañía.Con esos cierres del espacio aéreo, la principal líder opositora Svetlana Tijanóvskaya subrayó que los bielorrusos ya no "tienen la posibilidad de huir del país si quieren escapar al régimen" y que la oposición bielorrusa en exilio estudia la posibilidad "de evacuaciones urgentes de personas perseguidas", dijo a la AFP desde su exilio lituano.Pero Rusia indica "no tener razones para no creer en las declaraciones de los dirigentes bielorrusos" sobre el caso.El jueves el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, pidió que "paren de demonizar a la gente que Occidente no quiere".Alexander Lukashenko y Vladimir Putin deben encontrarse el viernes en Rusia.