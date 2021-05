Gobierno cubano, "irritado" por seguir en lista de EE.UU. sobre terrorismo

En la imagen el ministro de relaciones exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla. EFE /Ernesto Mastrascusa /Archivo

La Habana, 25 may (EFE).- El Gobierno cubano se mostró este martes "sorprendido e irritado" por la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de mantener a la isla en la lista de países que no cooperan enteramente con los esfuerzos antiterroristas de Washington.

"Gobierno de Biden mantiene a Cuba en la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. Sorprende e irrita la calumnia y que aplique la política de Trump y sus 243 medidas de bloqueo", escribió en Twitter el ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez.

El país caribeño fue vuelto a incluir en esta lista en mayo del 2020 por la Administración del entonces presidente Donald Trump (2017-2021), que en enero pasado también retornó a Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo, una de las últimas decisiones que tomó el mandatario republicano.

EE.UU justificó la medida aludiendo a la presencia en Cuba de miembros de la guerrilla del ELN, que viajaron a La Habana -donde aún siguen- en 2017 para iniciar unas negociaciones de paz ahora estancadas con el Gobierno colombiano.

El Ejecutivo del presidente colombiano, Iván Duque, ha solicitado reiteradamente a Cuba la extradición de los miembros de la delegación negociadora, algo que Cuba rechaza al considerar que violaría los preceptos del Derecho Internacional sobre los que se asientan los protocolos del diálogo de paz.

La isla había salido de ambas listas en 2015, durante la etapa de acercamiento impulsada por el entonces gobernante estadounidense Barack Obama (2009-2017) y frenada por Trump, que durante su mandato redobló las sanciones sobre La Habana y frenó el "deshielo".

La inclusión en la lista de países que "no cooperan completamente" con los esfuerzos antiterroristas de EE.UU., conlleva la prohibición de la venta de armas a las naciones que figuran en ella: Cuba, Venezuela, Irán, Corea del Norte y Siria.

El regreso del país caribeño a esas dos listas concitó rechazo internacional, incluido el del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha dicho confiar en que Biden revierta estas decisiones

Aunque en Cuba -que atraviesa su peor crisis en tres décadas- se esperaba que la llegada al poder del demócrata Joe Biden en enero pasado suavizara las tensiones bilaterales vividas con Trump y propiciara un nuevo acercamiento, la Casa Blanca ya ha dicho en dos ocasiones que cambiar la política hacia la isla no es prioridad en su agenda.