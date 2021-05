Lunay demuestra un nivel mayor de madurez musical en nuevo álbum, "El Niño"

El artista urbano puertorriqueño Lunay posa para Efe durante una entrevista, hoy en San Juan, Puerto Rico. EFE/Jorge Muñiz

San Juan, 21 may (EFE).- El artista urbano puertorriqueño Lunay lanzó este viernes su nuevo y segundo disco, "El Niño", en el que demuestra, según dijo a Efe, un nivel mayor de madurez musical por desprenderse próximamente de su etapa como un joven de 20 años a la de adulto.

Y es que según explicó a Efe Jefnier Osorio Moreno, nombre de pila del artista, esa madurez musical la acentuó en "El Niño" con "nuevas melodías, nuevas letras y un nuevo 'flow' (estilo)", como su incursión en el "drill", un género musical originado en la década pasada en Chicago.

"Este álbum refleja todo lo que soy ahora: diversión, 'jangueo' (vida social nocturna), canciones para la calle y para el club. Esto es un disco en el que dirijo mi etapa de niño a uno de mayoría de edad y así dejarle un legado a mis seguidores", detalló Lunay.

"No quiero dejar de ser el niño, dentro y fuera del estudio. Necesitaba hacer un disco antes de cumplir los 21 para poder contar todo lo que estoy viviendo y todo lo que he aprendido hasta ahora", enfatizó el artista, quien llegará a la mayoría de edad en octubre.

Lunay, de igual manera, formó parte de la lista de la revista Billboard "21 under 21", que reconoce el talento de artistas menores de 21 años.

Sobre el "drill", que Lunay lo grabó para el tema homónimo del disco, el artista recordó que se trabajó en un estudio de grabación en Nueva York.

"Fue mi primera vez haciendo un tema con ese estilo y lo pienso repetir 100.000 veces, porque me disfruto demasiado el proceso. Es uno de los 'flows' que más me gusta", sostuvo.

Igualmente, el término "El Niño" lo relacionó con el fenómeno climatológico, que ocurre cada cierto tiempo, y que su disco "llegó y no se va a acabar, sino que seguirá para largo", resaltó Lunay.

"Estoy demostrando que no tengo límites y que mi versatilidad es hacer muchos temas", indicó el artista, quien cuenta con 15 temas en "El Niño" y con colaboraciones con Chencho Corleone, Anitta, Bryant Myers, Zion, Chanell y Juliito.

Estos últimos dos artistas, al igual que Lunay, forman parte de la disquera La Familia, de los productores musicales puertorriqueños Chris Jedi y Gaby Music, creadores de éxitos de algunos de los principales artistas urbanos.

De igual manera, Chris Jedi, Gaby Music, así como otro grupo de productores musicales se unirán prontamente para lanzar el disco "Los Marcianos", adelantó Lunay, quien también estará invitado en dicha producción.

El disco "El Niño" es también la continuación de su álbum debut, "Épico", que logró dos sencillos #1 en los listados "Latin Airplay", al sobrepasar los más de 1.000 millones de visitas en YouTube, situando a Lunay entre algunos de los mejores artistas nuevos de la industria musical.

Esto le valió al intérprete puertorriqueño con varios reconocimientos, entre ellos, Nuevo Artista del Año en la quinta edición de los Latin American Music Awards en 2019.

Previo a "Le gusta que la vean", Lunay se unió a la cantante argentina Nicki Nicole en el tema "No Toque Mi Naik", el cual posteriormente interpretaron juntos en el programa de televisión "Tonight Show", de Jimmy Fallon.

Lunay, por otra parte, previamente a convertirse en artista se destacó como futbolista en Corozal, municipio en la zona central de la isla.

Ante la falta de un equipo profesional en la isla en alguna liga internacional después de la salida de los Puerto Rico Islanders, que compitió hasta 2012 en la North American Soccer League (NASL), equivalente a la Segunda División en Estados Unidos, dijo: "Para mí sería un sueño de tener un club y ser parte de él".

Si esa meta la concreta, Lunay se uniría a Bad Bunny en formar parte de la administración de un club deportivo en la isla, pues recientemente, el máximo artista puertorriqueño a nivel mundial anunció que será el co-dueño de los Cangrejeros de Santurce en el Baloncesto Superior Nacional, principal Liga de Puerto Rico.

Jorge J. Muñiz Ortiz