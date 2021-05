EEUU rechaza por tercera vez declaración del Consejo de Seguridad sobre Medio Oriente

Agrega nueva reunión de urgencia el martes ///Naciones Unidas, Estados Unidos, 17 Mayo 2021 (AFP) - Estados Unidos se opuso el lunes, por tercera vez en una semana, a la adopción de una declaración del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el conflicto israelo-palestino, lo que llevó a convocar para el martes una nueva reunión de emergencia a puerta cerrada. El texto, redactado por China, Túnez y Noruega, había sido presentado el domingo por la noche a los 15 miembros del Consejo de Seguridad para su aprobación este lunes. Washington indicó que "por el momento no podía apoyar una expresión" del Consejo, dijo un diplomático a la AFP.En su cuenta de Twitter, la misión diplomática noruega anunció la reunión del martes. "La situación sobre el terreno sigue deteriorándose. Siguen muriendo y resultando heridos civiles inocentes. Repetimos: alto el fuego. Terminen las hostilidades ahora". Será la cuarta reunión del Consejo de Seguridad desde el 10 de mayo, sin que se haya podido determinar una postura común ante los enfrentamientos entre israelíes y palestinos, debido a las reticencias estadounidenses. El borrador de declaración rechazado por Washington este lunes, al que tuvo acceso la AFP, pedía "el cese de la violencia y el respeto del derecho internacional humanitario, incluida la protección de los civiles, especialmente de los niños".Expresaba, asimismo, "la grave preocupación" del Consejo ante la crisis israelo-palestina y denunciaba las "posibles expulsiones" de familias palestinas en Jerusalén Este, reclamando evitar "acciones unilaterales" que exacerben las tensiones.También saludaba los esfuerzos internacionales para reducir la escalada, sin mencionar a Estados Unidos, y reiteraba el apoyo del Consejo a una solución negociada a favor de dos estados, Israel y Palestina, que vivan "uno al lado del otro en paz" y con "fronteras reconocidas y seguras". - EEUU aislado - El portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, subrayó la importancia de que el Consejo asuma una posición consolidada sobre el conflicto."Realmente yo pondría de relieve la necesidad de una voz muy fuerte y unida del Consejo de Seguridad, que creemos tendrá peso", dijo en una conferencia de prensa.La Asamblea General de la ONU, en tanto, celebrará un debate sobre el conflicto israelo-palestino el próximo jueves a las 14H00 GMT, dijo el portavoz del cuerpo, Brenden Varma.Principal apoyo de Israel, Washington había explicado durante sus dos primeros rechazos que un texto sería "contraproducente" frente a sus esfuerzos de mediación en la región. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, pidió este lunes desde Copenhague a ambas partes que "protejan a los civiles y especialmente a los niños", reiterando que Israel, "como democracia", tiene un "deber especial" en este sentido."Seguiremos llevando a cabo una diplomacia activa para poner fin a este ciclo de violencia" y "estamos dispuestos a dar nuestro apoyo si las partes quieren alcanzar un alto el fuego", dijo durante una visita a la capital danesa.Washington está aislado en este tema, pues su posición no es compartida por la mayoría del Consejo de Seguridad, en particular por sus tradicionales aliados. prh/rle/yow/ll/gma