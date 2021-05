Stephen Curry se engrandece con su segundo título de líder encestador de la NBA

En la imagen un registro de Stephen Curry, base estrella de los Warriors de Golden State, quien aportó 46 puntos en el triunfo de su equipo 113-101 sobre los Memphis Grizzlies y alcanzó además su segundo título de líder encestador de la NBA. EFE//John G. Mabanglo/Archivo

San Francisco (EE.UU.), 16 may (EFE).- El base estrella Stephen Curry volvió a protagonizar otra actuación individual brillante en el último partido de la temporada regular en el que anotó 46 puntos para celebrar su segundo título de líder encestador de la liga con la victoria por 113-101 ante los Memphis Grizzlies.

Curry, a sus 33 años, ofreció otra exhibición que no dejó ninguna duda de su clase y de haber sido junto con el escolta Bradley Beal, de los Washington Wizards, los mejores encestadores, después que las estrellas de los Brooklyn Nets, el alero Kevin Durant y el escolta James Harden, tuvieron problemas con las lesiones.

La estrella de los Warriors aseguró el título con la canasta que anotó en suspensión al final del primer cuarto que le dio los puntos suficientes para que su promedio de 31,8 no fuese superado por Beal, que había acabado el partido ante los Charlotte Hornets, con 25 tantos y promedio de 31,3.

Curry necesitó solo tres puntos para llevarse la corona de anotaciones, lo que logró con un par de tiros de campo, incluido el decisivo a falta de 3:24 minutos por jugarse del primer periodo.

Pero para entonces no había hecho más que comenzar el calentamiento de la exhibición encestadora que daría Curry al acabar el partido con 16 canastas de 36 tiros de campo, incluidos 9 de 22 de triples, y 5 de 6 desde la línea de personal en los 40 minutos que disputó.

Curry también repartió nueve asistencias, capturó siete rebotes, recuperó un balón y perdió siete, siendo la única debilidad que mostró en su juego la estrella de los Warriors, que con su victoria acabaron octavos en la Conferencia Oeste y tendrán que enfrentarse, de visitantes, en el partido de play-in a Los Ángeles Lakers o los Portland Trail Blazers, el que acabe como séptimo clasificado.

Una clasificación al play-in de los Warriors que no estaba entre los pronósticos que se hicieron antes que diese comienzo la temporada regular, el pasado diciembre, tras conocerse la grave lesión del escolta estrella Klay Thompson, que le costó perderse la segunda temporada consecutiva.

Curry, quien ya ganó dos premios de Jugador Más Valioso (MVP) durante su ilustre carrera de 12 años en la NBA, recibió una lluvia de cánticos de "MVP" durante el partido del domingo.

La estrella de los Warriors ha jugado posiblemente su mejor temporada regular durante esta campaña de 72 partidos por la pandemia del coronavirus.

Curry tuvo promedio de 37,3 puntos por partido desde el pasado 15 de abril, algo que ha dejado asombrados incluso a sus compañeros de equipo y entrenadores.

La mejor marca anterior de Curry de 30,1 puntos por partido llegó en el 2015-16, cuando también se convirtió en el primer MVP unánime en la historia de la liga y ganó su otro título anotador.

Curry se convierte en el campeón en anotaciones de mayor edad desde que la leyenda de los Chicago Bulls, Michael Jordan, lideró la liga con 28,7 puntos por partido en 1997-98 a los 35 años.

La estrella de los Warriors también se une a Jordan, y a los expivotes Wilt Chamberlain y Kareem Abdul-Jabbar como los únicos jugadores con múltiples títulos de encestadores, MVP y ser campeones de la NBA.