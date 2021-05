Irak.- Informe de la ONU pone de manifiesto el patrón de restricciones "profundamente preocupante" en Kurdistán iraquí

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Un informe de Naciones Unidas publicado este miércoles denuncia una libertad de expresión cada vez más restringida en la región iraquí del Kurdistán, un patrón "profundamente preocupante".



El informe, elaborado por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y la Misión de Asistencia de la ONU para Irak (UNAMI), abarca desde marzo de 2020 hasta abril de 2021, y ha puesto de manifiesto cómo un número "preocupante" de personas "son blanco de ataques por ejercer su derecho legítimo a informar o criticar las acciones autoridades".



En este sentido, "criticar públicamente a las autoridades ha dado lugar a intimidaciones, restricciones de circulación y detenciones arbitrarias, mientras que algunos ciudadanos han sido acusados ??de difamación y otros procesados en virtud de las leyes de seguridad nacional", lamenta la organización.



Este "preocupante" patrón, no solo supone "amenazas e intimidación de los críticos, sino también el efecto paralizador que tales acciones pueden tener en otros que buscan transparencia y que las autoridades públicas rindan cuentas", ha criticado la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.



El informe recoge "el comportamiento alarmante del personal de seguridad, la aplicación selectiva de las leyes y el incumplimiento de los procedimientos legales pertinentes y las normas internacionales de Derechos Humanos".



En este contexto, "la transparencia, la rendición de cuentas y la apertura al cuestionamiento son vitales para cualquier democracia saludable", ha subrayado la representante especial de la ONU para Irak y jefa de la UNAMI, Jeanine Hennis-Plasschaert.



En los últimos años se ha vivido "un progreso hacia una región democrática del Kurdistán en la que se valoren la libertad de expresión y el estado de derecho", no obstante, "las sociedades democráticas necesitan medios de comunicación, activistas y críticos para poder informar sobre temas públicos sin censura ni miedo, y los ciudadanos también tienen derecho a estar informados", ha recordado Bachelet.



Tanto Bachelet como Hennis-Plasschaert han expresado su deseo de seguir cooperando con las autoridades regionales del Kurdistán, algo que se recomienda en el informe, así como "promover los Derechos Humanos y fomentar la rendición de cuentas para violaciones de derechos y reparación para las víctimas".



Algunas de las recomendaciones que se desprenden del informe son "proteger plenamente el derecho a la libertad de expresión y dejar de acosar, intimidar y tomar represalias contra periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas", así como solicita a las autoridades que "no utilicen el derecho penal como herramienta para limitar las libertades y que se abstengan de arrestar o detener a personas que expresen legítimamente su disconformidad o descontento".